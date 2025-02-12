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美課徵25%關稅 鋼鐵業者向經濟部提出「這兩件」政府待協助事項

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
美國總統川普宣布進口鋼鋁課徵25%關稅，雖然並不影響我國業者在美國市場的競爭態勢，但我國鋼鐵業者還是向經濟部提出兩項政府協助事項。路透
美國總統川普宣布進口鋼鋁課徵25%關稅，雖然並不影響我國業者在美國市場的競爭態勢，但我國鋼鐵業者還是向經濟部提出兩項政府協助事項。路透

美國總統川普宣布進口鋼鋁課徵25%關稅，雖然並不影響我國業者在美國市場的競爭態勢，但我國鋼鐵業者還是向經濟部提出兩項政府協助事項，一是協助處理中國大陸低價傾銷問題；二是希望國內公共工程多使用國內鋼材。

針對美國將課徵關稅，經濟部10日下午已與鋼鋁公會舉行座談，業者在會中多對中國大陸低價傾銷表達關切，也希望國內公共工程多使用國內鋼材。

官員轉述，經濟部將持續協助業者轉型、發展通路，並且密切關注與防止國內業者反應的不合理傾銷議題。經濟部也會與公共工程委員會協商，能否建立公共工程多使用國內鋼材的規範。

此外，受到中國大陸低價出口傾銷衝擊，價格太競爭，中鋼（2002）外銷出貨不如預期，中鋼已採取自救保護，已於去年9月向財政部遞件提出反傾銷調查。據透露，全案現處在定義HS code範圍之階段，經濟部已與財政部討論，希望協助中鋼釐清，讓反傾銷調查程序趕快往下走。

至於美國課徵鋼鋁25%關稅，市場解讀，台灣目前出口到美國鋼鋁關稅25%，若全球一致皆課25%，日韓被課稅後反而與台灣稅率相同，對台灣反而有利。不過，經濟部官員說，尚有待再進一步釐清，我國關稅是否為25%再加25%，日韓是0+25%，還是全球一致皆25%。但即便是25%+25%，都未改變我國在美國市場與他國競爭的情勢。

經濟部解讀，美國宣布課徵鋼鋁25%關稅之後，短期美國擬增加國內自己產能，就會減少國外進口。此外，因為是全面性的課關稅，我國業者比較不擔心美國市場被其他國搶走。

經濟部 美國 關稅

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