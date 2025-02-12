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勞工免費線上學習！勞動力推數位服務平台 免費職訓課程協助提升能力

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

為協助民眾提升職場能力，勞動部勞動力發展署建置勞動力發展數位服務平台（網址：https://portal.wda.gov.tw/），免費提供超過600門的職場知能數位課程，內容涵蓋機電整合、太陽光電設置、電腦軟體應用、女裝等12大職業訓練類群、13大行業別、53項技能檢定相關範疇，113年吸引超過1,351萬人次上線學習。

勞動力發展署表示，為擴充勞工的職場能力，將持續因應就業市場發展趨勢充實與更新數位課程，例如在綠能發展方面，提供「太陽光電設置」數位課程，內容包含太陽能系統建置概論、太陽能電池、太陽能系統建置範例、太陽光電系統安裝檢修等內容。另為支援數位轉型，特別於資訊應用主題專區內提供Python網頁爬蟲、雲端服務以及AI人工智慧等數位課程。而除了上述職場技能相關課程外，也提供求職技巧、掌握黃金履歷、求職面談必殺技、求職入場劵等多門就業促進系列課程，給民眾求職助力，提升面試成功的機會。

為提供方便的線上學習服務，數位服務平台除開放免登入會員觀看外，還與台灣就業通網站（網址：https://www.taiwanjobs.gov.tw/）連結，無論是求職或在職民眾，都可以到數位服務平台學習以提升自己的職場能力。

太陽光電 太陽能電池 求職

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