殖利率觸關鍵價位 投信法人建議聚焦 BBB 級投等債

新光投信12日發表2025年投資展望，由量化投資部經理詹佳峯主講《2025年美債投資密碼》，他指出，川普上任使出霹靂新政，美債殖利率忽高忽低，牽動投資人敏感神經，聯準會最新點陣圖看到，預期美國經濟軟著陸、通膨降溫趨勢不變，僅降息步調放慢、預估2025年仍是利率搖擺年，2026年寬鬆之路更明確，今明兩年仍處降息階段，適合持投資等級債等固定收益商品，作為長期領息甜資產。

詹佳峯指出，2025年川普再度回鍋，市場擔心政策帶動通膨回升，回顧過去共和黨總統主政階段，美國偏向寬鬆支持降息，連川普上屆主政1.0時期也不例外，目前美國各項經濟數據符合預期，聯準會也從2024年9月連3次預防性降息，加上目前美國通膨低於3%，整體經濟基本面仍維持強韌。

不過目前美國公債殖利率，距年初以來仍維持上下較大波動，主要原因仍是川普政策影響，造成市場投資氣氛忽冷忽熱，詹佳峯認為，投資人應該冷靜評估，判斷市場是否恐慌過頭，從歷史經驗來看：當10年期公債殖利率高於基準利率上限，通常不失為長天期債券「息利雙甜」的布局機會。

根據Bloomberg統計，2022年11月因俄烏戰爭、Fed暴力升息情況下，美國10年公債殖利率11月9日突破基準利率上限，如果當時進場布局美國長天期公司債指數（ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數），分別在1個月、3個月或6個月後觀察，指數報酬分別為有13.27%、14.50%、11.88%等，皆維持正報酬表現。

詹佳峯認為，對於中長期持有債券ETF的投資人來說，每當美國公債殖利率觸及到相對高檔價位，稍微轉念一想，過度悲觀的市場反應，通常都是好的進場點；如果想鎖定長期領息，以2025年美股股利殖利率不到1.3%、台股殖利率也僅剩2.18%來看，鎖定美國投資等級企業債券，BBB級企業基本面穩健，這類企業債指數殖利率突破6%以上，現階段布局，反而可以不必急於追求債券資本利得，優先關注債券可帶來的收益率。

另外，投資等級債券中，以美國長天期BBB級公司債，相對A級公司債及公債，具有更高收益率（高票面利率）、穩定信用級別（違約風險低），加上ETF配息全部來自債券票息，不會造成投資人領高息卻侵蝕到本金的情形，如遇到像年初全球股市震盪及回顧過去降息期間，鎖定高票息BBB級投等債ETF，能抵禦市場波動風險及具潛在資本利得，總報酬表現相對亮眼。