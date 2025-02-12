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拚千萬客來台 觀光署：高鐵買一送一延續至年底

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

對於今年觀光推動，交通部觀光署長周永暉表示，為吸引外國觀光客持續來台，今年將延續高鐵針對國際旅客推出兩人同行「搭高鐵買一送一」優惠，有望可延長到今年底，此外針對我國的觀光業發展也預計在今年成立觀光研訓院，預計投入3億資金，培育觀光人才，不過還需要修正組織法，預計會盡快將相關草案送入行政院。

2024年我國觀光來台人次原定目標為千萬，然受到天災影響，最終全年僅786萬人次來台，對於今年目標，觀光署則是朝向千萬人次大關持續努力。不過，根據觀光署的數據顯示，我國來台觀光旅客的組成也已經有些許變化，觀光署副署長林信任說明，去年來台最多的國際旅客第一名為日本，約有近132萬人次；第二名為港澳，有將近132萬人次；第三名為韓國，有約101萬人次；第四名為美國旅客，約有65.5萬人次，主要受惠美國來台灣航班一周有147班，加上星宇等航空公司開航，每周可破150班。

此外，在東南有觀光客方面也已經有所增長，林信任指出，第五名就是菲律賓旅客，去年約有47萬，為新南向國家第一名，細看主因為菲律賓經濟所得提升，加上台灣觀光代言人運用策略拉了不少旅客，並推出5,000元消費金對來台自由行有吸引力，且菲律賓來台機票很便宜，如果抽到等於免費，是很大誘因。

不過林信任也坦言，我國觀光目前也有一些問題就像是中國大陸為了吸引更多觀光客，大量開放免簽，這也讓東南亞國家更願意前往，因此我國在觀光推動上更需要透過行銷來推動。

周永暉補充，今年上半年主要還是會推動5,000元消費金來持續吸引國際觀光客來台，至於下半年，則是會利用高鐵推出「國際旅客搭高鐵兩人同行一人免費」優惠加強宣導，讓國際觀光客更願意來台觀光，目前已與高鐵簽約確定優惠延續，今年度仍會繼續推動，優惠延長至今年底。另外今年也會希望與商業署共同合作辦活動，例如舉辦咖啡節活動吸引國際旅客來台，但細節仍在規劃中，預計最快6月推出。

除此之外，周永暉也強調，今年要成立的觀光研訓院也是觀光署的重點工作項目之一，不僅要培育觀光人才，也要協助業者數位轉型，以及減碳旅遊等相關培訓工作，預計二年內投入3億元，初步規劃組織約有30人到50人，其中2億元將先投入協助觀光人才培訓。不過這還涉及組織法修正，因此還需要經過立法院，預計近期就會將草案送入行政院。

觀光 高鐵

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