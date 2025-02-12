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兩大薪資排行榜 高年薪產業、薪資彈升最大職務全揭露

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
「近2年，最高年薪(中位數)產業」。圖／104人力銀行提供
「近2年，最高年薪(中位數)產業」。圖／104人力銀行提供

蛇年開工，做到最好！時值年度最大轉職潮，企業釋出逾百萬個工作，104人力銀行大數據揭密，職場小小鳥薪資雖然平淡，但隨著專業和職務年資增加或「做到最好」，老鳥薪資大幅彈升逾70%所在多有；年薪中位數最高的前三大產業是：電腦及消費性電子製造業、91萬元，半導體業以及投資理財業同為90萬元。

蛇年開工大吉，百工百業祈願嘶嘶如意、蛇麼都有。無論是在職者深耕原舞台，或者轉職者另開新戰場，104人力銀行提供兩項薪資排行榜，供職人參考。其中，高薪產業排行榜，仍以電腦及消費性電子製造業、半導體、投資理財、金融機構相關業、石油煤製品為優。

至於老鳥職務薪資升幅前十大產業，則集中於工程、財會、專業企劃。104人力銀行表示，新鮮人職務著重學習和經驗累積，新鮮人薪資比價空間有限，隨著職務年資拉長，或工作表現出色，老鳥年薪增幅可逾70%，薪資彈升幅度較大的職務多為工程師、財會、及專業企劃職。

以查帳/審計人員為例，新鮮人平均月薪3.7萬，年薪中位數約40.8萬，把稅務申報、帳務管理「做到最好」，職務經驗達到十年時，已可對企業財務狀況進行損益分析、並且累積工作好口碑，老鳥年薪中位數可達68萬，薪資增幅66.7%。

104人力銀行集團行銷長張寶玲指出，轉職的前三大原因：78.3%的人，為了更高的薪水；63.7%的人，為了更融洽的人際互動；43%的人，追求一個更安全安定的組織。然而，不論工作者是否轉職，在原職深耕亦同，「即便不被看好，仍做到最好」的特質，都是職涯及生涯的最大祝福。

「職務年資累積，薪資彈升幅度最大職務」。圖／104人力銀行提供
「職務年資累積，薪資彈升幅度最大職務」。圖／104人力銀行提供

人力銀行 薪資

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