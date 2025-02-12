工研院AI機器人再突破 實現半導體、離岸風電厚板焊接全自動化

在全球產業AI化趨勢的推動下，經濟部產業技術司補助工研院開發全國首創的3D智能焊接AI機器人，成功突破傳統自動焊接設備在厚度2公分以上的厚板仍需依賴人工的限制。這項技術不僅能提升生產效率與焊接品質，並已導入生產線進行驗證，預計可為半導體、高階運具及離岸風電等產業提高12倍產能，並提升20%的訂單量，創造自動化厚板多道焊接的新商機。

根據Grand View Research的報告，全球焊接設備市場預計到2030年達277.7億美元，2024年至2030年的年均增長率為5.1%。這顯示出產業對焊接的需求持續增加，如何將專業焊接知識高效轉化為自動化設備，將是突破現有產能的關鍵。

工研院智慧感測與系統科技中心組長陳柏戎指出，焊接是一項專業且辛苦的工作，雖然可使用協作型機器人輔助人工，但目前市場上的焊接機器人僅能處理厚度2公分以下的薄板，且每次焊接仍需人工編寫路徑，效率不高。對於厚板多道焊接，則依然需要專業焊工介入。

為解決這一問題，工研院蒐集資深焊工的專業知識，訓練AI決策模型並結合3D視覺感測器，使機器人具備感測焊道3D形狀的能力。透過AI自動修正焊接路徑，該機器人能適用於厚度2至8公分的焊接，成功率達99%，並將焊接時間從6小時縮短至30分鐘，大幅提高產能。

目前，這款3D智能焊接AI機器人已在台灣的鋼鐵大廠生產線上進行技術驗證，預期將協助產業從重工業轉型至電力工業及機械設備，提升20%的訂單量。未來，該技術有潛力擴展至汽車、航太、運輸及建築等焊接應用，進一步開拓市場商機。

此外，工研院已擬定「2035技術策略與藍圖」，在韌性社會領域中，透過創新科技強化基礎設施、資源能源及生產力的韌性，旨在建立一個社會與產業共榮的生態系統，以提升產業國際競爭力。這些創新舉措預期將推動台灣在全球市場的競爭力，並引領焊接技術的未來發展。