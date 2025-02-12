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環境部3名懸缺副司長陸續補齊 本周五人事令生效

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
繼上周環境部第二波人事大地震後，懸缺已久的大氣環境司副司長、水質保護司副司長、環境保護司副司長將陸續補齊。聯合報系資料照片
繼上周環境部第二波人事大地震後，懸缺已久的大氣環境司副司長、水質保護司副司長、環境保護司副司長將陸續補齊。聯合報系資料照片

繼上周環境部第二波人事大地震後，懸缺已久的大氣環境司副司長將由氣候變遷署組長郭孟芸接任，另水質保護司副司長、環境保護司副司長據傳分別由簡任技正儲雯娣、呂雅雯接任。

去年第三季環境部部長彭啟明公布上任以來的首波高階人事調整，共涉及7名12職等的高階官員，本次春節結束後再傳第二波高階主管人事異動，包含氣候變遷署副署長黃偉鳴調任大氣環境司長，氣候變遷署副署長則由大氣環境司副司長張根穆升任，而大氣環境司長張順欽則調任監測資訊司長。

大氣環境司副司長、水質保護司副司長懸缺已久遲未補齊，本次人事異動終於補齊，根據本報掌握消息，大氣環境司副司長由氣候變遷署組長郭孟芸接任，組長的遺缺則由大氣司專委陳宜佳陞任；水質保護司副司長據傳由簡任技正儲雯娣接任；另環保司副司長據傳由簡任技正呂雅雯接任。

彭啓明證實，大氣司副司長將由氣候變遷署組長郭孟芸接任，至於水保司副司長、環保司副司長目前仍在甄選階段，尚無法進一步證實。據了解，人事命令將於周五正式生效。

氣候變遷 水質 環境部

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