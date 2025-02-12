快訊

遭爆外遇還「共用小三」？成大副校長親筆回應：吃飯討論學術

民進黨市議員陳怡君辦公室遭搜索 地方服務處也被搜

推還稅於民2.0 國民黨團提普發現金1萬元列重大法案

經費遭砍衝擊減碳目標 彭啓明：恐大打折扣

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
彭啓明今指出，由於今年度環境部經費遭砍，原本的±2％恐變成±5％，財務的不穩定確實會影響節電和減碳成效。記者李柏澔／攝影
彭啓明今指出，由於今年度環境部經費遭砍，原本的±2％恐變成±5％，財務的不穩定確實會影響節電和減碳成效。記者李柏澔／攝影

環境部日前提出國家第三階段溫室氣體管制目標、2030年要比基準年2005年減量28％±2％，環境部長彭啓明今指出，由於今年度環境部經費遭砍，原本的±2％恐變成±5％，顯見財務確實大大影響節電和減碳成效。

立法院已完成三讀114年度中央政府總預算案，總預算歲出3兆1324億創史上新高，然而被刪減2075億也是史上最高，占總預算比率6.64%。彭啓明日前表示，環境部水電費和業務費分別被砍10%和30%，環境部燈管已關了20%，報章雜誌也停訂數十份，這樣瘦身策略省下的經費讓預算刪減的影響大大降低，也強調是非不得已的做法。

彭啓明今天受邀出席2025永續長新春議合茶會時表示，第三階段減碳目標會有±2％，是要把國際政經情勢變化等因素考量進去，但因為今年度環境部經費被刪減不少，±2％很可能會變成±5％，但現在看來應該不會多減，而是少減5％。

彭啓明指出，無論是減碳還是轉型都需要經費，許多政府機關為了節電都需要更換老舊的冰水主機，但預算被刪減後就沒辦法替換，這對節電和減碳都是很辛苦的，經費不足會讓減碳的可能性大打折扣，就聯核能延役也是需要很多經費來評估的。

彭啟明另指出，國家減碳措施上，會從碳費走向總量管制的碳交易制度，今年會開始研議，希望明年下半年可邀集有條件的企業組成先行者聯盟，並在明年下半年上路，而總量管制的減碳力道勢必較現行的自主減量計畫更加嚴格，也有企業提出遵循更嚴格的Sbti自主減量計畫，環境部也會邀請這些企業來參加試行，台灣也會觀察鄰國如日本、韓國的碳交易市場如何運作，目標透過密切合作來打開碳交易市場。

彭啓明 減碳 環境部

延伸閱讀

預算遭刪停訂報紙雜誌 彭啓明：情非得已

環團不埋單減碳新目標 彭啓明：產業轉型太快恐翻車

環境部第二波人事地震 三高階主管大風吹

環境部7日討論減碳目標 彭啓明：可有不同觀點但不應否定彼此努力

相關新聞

環境部3名懸缺副司長陸續補齊 本周五人事令生效

繼上周環境部第二波人事大地震後，懸缺已久的大氣環境司副司長將由氣候變遷署組長郭孟芸接任，另水質保護司副司長、環境保護司副...

經費遭砍衝擊減碳目標 彭啓明：恐大打折扣

環境部日前提出國家第三階段溫室氣體管制目標、2030年要比基準年2005年減量28％±2％，環境部長彭啓明今指出，由於今...

AI機器人再突破！工研院實現「半導體厚板焊接」自動化

產業AI化已是全球趨勢，經濟部產業技術司透過科技專案補助工研院開發全國首創3D智能焊接AI機器人，突破傳統自動化焊接設備...

歐洲非投資等級債2025 展望兩大亮點

回顧2024年，全球主要債市由歐洲非投資等級債（+8.6%）領漲、其次為美國非投資等級債（+8.2%）、新興美元主權債（...

元大金控連續五年獲CDP A級領導佳績 企業永續績效卓越

元大金控（2885）響應國際減碳趨勢，將ESG風險因子納入日常營運及決策考量，永續經營實力接連獲國際肯定，於全球非營利機...

內政部推社宅 拚八年50萬戶

社宅被政府列為居住政策重中之重，內政部規劃2025年至2032年新八年住宅政策目標，預計完成25萬戶直接興建社會住宅、2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。