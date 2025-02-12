經費遭砍衝擊減碳目標 彭啓明：恐大打折扣

環境部日前提出國家第三階段溫室氣體管制目標、2030年要比基準年2005年減量28％±2％，環境部長彭啓明今指出，由於今年度環境部經費遭砍，原本的±2％恐變成±5％，顯見財務確實大大影響節電和減碳成效。

立法院已完成三讀114年度中央政府總預算案，總預算歲出3兆1324億創史上新高，然而被刪減2075億也是史上最高，占總預算比率6.64%。彭啓明日前表示，環境部水電費和業務費分別被砍10%和30%，環境部燈管已關了20%，報章雜誌也停訂數十份，這樣瘦身策略省下的經費讓預算刪減的影響大大降低，也強調是非不得已的做法。

彭啓明今天受邀出席2025永續長新春議合茶會時表示，第三階段減碳目標會有±2％，是要把國際政經情勢變化等因素考量進去，但因為今年度環境部經費被刪減不少，±2％很可能會變成±5％，但現在看來應該不會多減，而是少減5％。

彭啓明指出，無論是減碳還是轉型都需要經費，許多政府機關為了節電都需要更換老舊的冰水主機，但預算被刪減後就沒辦法替換，這對節電和減碳都是很辛苦的，經費不足會讓減碳的可能性大打折扣，就聯核能延役也是需要很多經費來評估的。

彭啟明另指出，國家減碳措施上，會從碳費走向總量管制的碳交易制度，今年會開始研議，希望明年下半年可邀集有條件的企業組成先行者聯盟，並在明年下半年上路，而總量管制的減碳力道勢必較現行的自主減量計畫更加嚴格，也有企業提出遵循更嚴格的Sbti自主減量計畫，環境部也會邀請這些企業來參加試行，台灣也會觀察鄰國如日本、韓國的碳交易市場如何運作，目標透過密切合作來打開碳交易市場。