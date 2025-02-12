快訊

遭爆外遇還「共用小三」？成大副校長親筆回應：吃飯討論學術

民進黨市議員陳怡君辦公室遭搜索 地方服務處也被搜

推還稅於民2.0 國民黨團提普發現金1萬元列重大法案

臺大「金融資產評價與投資策略」課程ー優惠至2/15止

文／ 臺灣大學進修推廣學院 提供

圖／臺灣大學進修推廣學院 提供 臺大進修推廣學院開辦的【金融資產評價與投資策略】課程係特為金融資產評價、投資人心理、投資策略有興趣的學員設計。
圖／臺灣大學進修推廣學院 提供 臺大進修推廣學院開辦的【金融資產評價與投資策略】課程係特為金融資產評價、投資人心理、投資策略有興趣的學員設計。

您是否想要成為一位智慧投資人？臺大進修推廣學院特邀臺大國際企業學系黃志典老師開辦【金融資產評價與投資策略】課程，協助投資人審時度勢，取得長期穩健的投資績效。提早報名繳費可享優惠，相關資訊可至【臺大推廣教育網】查詢，或致電02-23620502洽詢。

在當前瞬息萬變的金融市場中，如何正確評價資產並制定有效的投資策略，是每一位投資者和金融從業者必須掌握的核心技能。特別在目前面對充滿變數的金融世界，明智的投資不僅只在選擇潛在報酬率高的金融工具，更需要正確評價這些工具的價值和風險，以及洞察整體投資者的心理與情緒。臺大進修推廣學院開辦的【金融資產評價與投資策略】課程係特為金融資產評價、投資人心理、投資策略有興趣的學員設計，課程內容包含金融資產評價的基本原理、如何正確衡量投資報酬率與風險、主要金融資產的投資報酬率與風險跨國比較分析、市場異常現象分析、投資策略分析、投資績效評估等。

研習該課程旨在培養學員能正確評價金融資產、正確解讀金融市場現象，以及理解投資人心理、思考與辯證金融議題的能力，幫助投資人在面對複雜的金融環境時，能以冷靜與理智應對金融市場的波動，進而制定具體合適的投資策略，俾取得長期穩健的投資績效。

「金融資產評價與投資策略」課程將帶領您深入金融市場，掌握評價資產和制定投資策略的核心技能。想要成為洞察先機的智慧投資人，歡迎報名【金融資產評價與投資策略】學習解讀投資市場氛圍進而精準評價金融資產，透過設定合理的投資策略，獲得穩健投資報酬，為自己加薪！提早於114年2月15日前報名繳費可享早鳥優惠價，課程將於114年3月4日每周二晚間開始上課，想進一步瞭解本課程，歡迎上【臺大推廣教育網】查詢，或致電02-23620502洽詢。期待您的參與，與我們一起探索財富增值的奧秘。

【金融資產評價與投資策略】https://ppt.cc/f2ugPx

相關新聞

環境部3名懸缺副司長陸續補齊 本周五人事令生效

繼上周環境部第二波人事大地震後，懸缺已久的大氣環境司副司長將由氣候變遷署組長郭孟芸接任，另水質保護司副司長、環境保護司副...

經費遭砍衝擊減碳目標 彭啓明：恐大打折扣

環境部日前提出國家第三階段溫室氣體管制目標、2030年要比基準年2005年減量28％±2％，環境部長彭啓明今指出，由於今...

AI機器人再突破！工研院實現「半導體厚板焊接」自動化

產業AI化已是全球趨勢，經濟部產業技術司透過科技專案補助工研院開發全國首創3D智能焊接AI機器人，突破傳統自動化焊接設備...

歐洲非投資等級債2025 展望兩大亮點

回顧2024年，全球主要債市由歐洲非投資等級債（+8.6%）領漲、其次為美國非投資等級債（+8.2%）、新興美元主權債（...

元大金控連續五年獲CDP A級領導佳績 企業永續績效卓越

元大金控（2885）響應國際減碳趨勢，將ESG風險因子納入日常營運及決策考量，永續經營實力接連獲國際肯定，於全球非營利機...

內政部推社宅 拚八年50萬戶

社宅被政府列為居住政策重中之重，內政部規劃2025年至2032年新八年住宅政策目標，預計完成25萬戶直接興建社會住宅、2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。