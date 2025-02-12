臺大「金融資產評價與投資策略」課程ー優惠至2/15止

圖／臺灣大學進修推廣學院 提供 臺大進修推廣學院開辦的【金融資產評價與投資策略】課程係特為金融資產評價、投資人心理、投資策略有興趣的學員設計。

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在當前瞬息萬變的金融市場中，如何正確評價資產並制定有效的投資策略，是每一位投資者和金融從業者必須掌握的核心技能。特別在目前面對充滿變數的金融世界，明智的投資不僅只在選擇潛在報酬率高的金融工具，更需要正確評價這些工具的價值和風險，以及洞察整體投資者的心理與情緒。臺大進修推廣學院開辦的【金融資產評價與投資策略】課程係特為金融資產評價、投資人心理、投資策略有興趣的學員設計，課程內容包含金融資產評價的基本原理、如何正確衡量投資報酬率與風險、主要金融資產的投資報酬率與風險跨國比較分析、市場異常現象分析、投資策略分析、投資績效評估等。

研習該課程旨在培養學員能正確評價金融資產、正確解讀金融市場現象，以及理解投資人心理、思考與辯證金融議題的能力，幫助投資人在面對複雜的金融環境時，能以冷靜與理智應對金融市場的波動，進而制定具體合適的投資策略，俾取得長期穩健的投資績效。

「金融資產評價與投資策略」課程將帶領您深入金融市場，掌握評價資產和制定投資策略的核心技能。想要成為洞察先機的智慧投資人，歡迎報名【金融資產評價與投資策略】學習解讀投資市場氛圍進而精準評價金融資產，透過設定合理的投資策略，獲得穩健投資報酬，為自己加薪！提早於114年2月15日前報名繳費可享早鳥優惠價，課程將於114年3月4日每周二晚間開始上課，想進一步瞭解本課程，歡迎上【臺大推廣教育網】查詢，或致電02-23620502洽詢。期待您的參與，與我們一起探索財富增值的奧秘。

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