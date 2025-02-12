快訊

遭爆外遇還「共用小三」？成大副校長親筆回應：吃飯討論學術

民進黨市議員陳怡君辦公室遭搜索 地方服務處也被搜

推還稅於民2.0 國民黨團提普發現金1萬元列重大法案

聽新聞
0:00 / 0:00

AI機器人再突破！工研院實現「半導體厚板焊接」自動化

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
半導體、離岸風電厚板焊接全自動化。工研院／提供
半導體、離岸風電厚板焊接全自動化。工研院／提供

產業AI化已是全球趨勢，經濟部產業技術司透過科技專案補助工研院開發全國首創3D智能焊接AI機器人，突破傳統自動化焊接設備在厚度2公分以上的厚板仍倚賴人工的限制，不但可提升生產效率與焊接品質，目前也已導入生產線進行驗證，預期可為半導體、厚板高階運具、離岸風電等產業提高12倍產能並提升20%訂單量，開闢自動化厚板多道焊接產業應用需求的市場新商機。

根據Grand View Research調查顯示，全球焊接設備市場預計至2030年將達到277.7億美元，2024年至2030年的複合年成長率為5.1%。這份調查除了反應產業的焊接需求，另一方面，如何將專業的焊接知識與人力，更高程度的轉化成更接近全自動化的焊接設備，是突破既有產能的一大關鍵。

工研院智慧感測與系統科技中心組長陳柏戎表示，焊接是一項高度專業且辛苦的工作，除了以協作型機器人輔助焊接人力，更重要的是將焊接知識傳承應用，避免人才、技術斷層。然而，現有的協作型焊接機器人僅能針對厚度2公分以下的薄板進行單道焊接，且每一次焊接都需要人工編寫路徑，效率不彰，厚度2公分以上的厚板多道焊接，則仍需要仰賴專業的焊接人員，無法自動化。

陳柏戎表示，工研院蒐集資深焊工的專業知識與經驗，訓練、建置AI決策模型，搭配3D視覺感測器，如同幫機器人裝上大腦與眼睛，能精準地感測焊道的3D形貌，再即時透過AI自動修正路徑、引導機械手臂完成自動化焊接，從2公分以下的薄板至8公分以下的厚板都能應用，焊接成功率達99%，焊接時間並從6小時縮短至30分鐘，為半導體、厚板高階運具、離岸風電等產業提高12倍產能。

工研院3D智能焊接AI機器人已導入國內鋼鐵大廠的生產線，進行技術驗證，產線AI化後，預期協助產業從重工業跨入電力工業與機械設備，提升20%訂單量，未來有機會進一步擴及汽車、航太、運輸和建築等產業焊接應用，帶動市場商機。工研院擘畫「2035技術策略與藍圖」，其中在韌性社會領域，工研院以創新科技強化「基礎設施韌性」、「資源能源韌性」及「生產力韌性」，建立社會與產業發展共榮的生態體系，提升產業國際競爭力。

AI 工研院 機器人

延伸閱讀

FAA官員指美國塔台人力不足 已危害飛航安全

工研院研發Janus自動化網路控管技術 助提升資安

草莓經濟連年遭遇病害 工研院「一卡皮箱」成防治利器

成本太高！三菱擬重新評估日本離岸風電計畫 暗示這件事

相關新聞

環境部3名懸缺副司長陸續補齊 本周五人事令生效

繼上周環境部第二波人事大地震後，懸缺已久的大氣環境司副司長將由氣候變遷署組長郭孟芸接任，另水質保護司副司長、環境保護司副...

經費遭砍衝擊減碳目標 彭啓明：恐大打折扣

環境部日前提出國家第三階段溫室氣體管制目標、2030年要比基準年2005年減量28％±2％，環境部長彭啓明今指出，由於今...

AI機器人再突破！工研院實現「半導體厚板焊接」自動化

產業AI化已是全球趨勢，經濟部產業技術司透過科技專案補助工研院開發全國首創3D智能焊接AI機器人，突破傳統自動化焊接設備...

歐洲非投資等級債2025 展望兩大亮點

回顧2024年，全球主要債市由歐洲非投資等級債（+8.6%）領漲、其次為美國非投資等級債（+8.2%）、新興美元主權債（...

元大金控連續五年獲CDP A級領導佳績 企業永續績效卓越

元大金控（2885）響應國際減碳趨勢，將ESG風險因子納入日常營運及決策考量，永續經營實力接連獲國際肯定，於全球非營利機...

內政部推社宅 拚八年50萬戶

社宅被政府列為居住政策重中之重，內政部規劃2025年至2032年新八年住宅政策目標，預計完成25萬戶直接興建社會住宅、2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。