歐洲非投資等級債2025 展望兩大亮點

回顧2024年，全球主要債市由歐洲非投資等級債（+8.6%）領漲、其次為美國非投資等級債（+8.2%）、新興美元主權債（+6.5%），然而美國投資等級債（+2.1%）、美國公債（+0.6%）則表現相對落後。隨著2025年開春市場再次調整聯準會降息步伐，國泰投顧認為，今年「歐債」相對「美債」依舊有機會延續表現，兩大亮點值得投資人關注。

歐洲央行及英國央行降息節奏比美國聯準會更加明確

首先，歐洲央行官員近期表示歐元區通膨可望在2025年逐步緩減，且歐元區經濟成長前景相對美國疲弱情況下，持續降息更加明確，與此同時，英國最新公布12月通膨率放緩至年增率2.5%，低於11月及市場預期的2.6%，強化英國央行2月降息可能。歐洲面臨俄烏戰爭的持續影響、美國潛在關稅威脅，導致市場提高對於歐洲央行、英國央行在今年的降息幅度預期，這與美國聯準會因美國勞動市場強勁而釋出鷹派降息訊號形成鮮明對比，隨著英國央行降息節奏比美國聯準會更加明確下，預估有機會進一步帶動歐債表現。

主要債市評價面中：美國信用債昂貴、歐洲信用債仍公允

其次，許多債市歷經2024年利差顯著收斂後，債券評價面已趨於昂貴，以過去20年信用利差百分位來看，美國投資等級債、美國非投資等級債利差均處於最緊縮的前百分之五範圍內，隨著利差趨緊，資本利得空間已經相當有限，相比之下，歐洲投資等級債目前利差水準仍在百分位的30左右、歐洲非投資等級債目前利差水準仍在百分位的20左右範圍，預估2025年歐債利差仍具收斂空間。