元大金控連續五年獲CDP A級領導佳績 企業永續績效卓越

元大金控（2885）響應國際減碳趨勢，將ESG風險因子納入日常營運及決策考量，永續經營實力接連獲國際肯定，於全球非營利機構CDP（Carbon Disclosure Project）公布2024年評比，連續五年榮獲國際碳揭露計畫「A級」最高成績，連續七年位居領導等級。國際永續評比機構標普全球（S&P Global）公布2025年永續年鑑（The Sustainability Yearbook）評比，已連續六年入選，名列全球Top 1%最高榮譽，穩列國內金融業標竿企業。

元大金控為台灣首家將溫室氣體排放「外部成本內部化」明確定價之金融業者，導入各項永續標準及ISO管理系統，定期追蹤集團減碳績效；於再生能源運用上，2024年元大金控集團旗下各子公司均開始使用綠電，新建自有大樓規劃設置太陽能光電板，透過智慧能源監控，有效落實能源管理，分支據點的綠電使用涵蓋率達到30%，是目前布局範圍最廣的金融業者。

身為永續金融先行者，元大金控承諾在「綠色採購」、「投融資與議合」、「資訊揭露」、「協助與推廣」及「國際接軌」五大面向採取更積極與具體的行動，簽署淨零排放承諾（SBTi Net-Zero），依循SBT方法學，完整盤查及揭露各項投融資組合碳排放於「氣候暨自然財務揭露報告書」，審慎因應氣候變遷之實體與轉型風險。

繼通過科學基礎減碳目標倡議（SBTi）組織審查後，元大金控以2050淨零碳排為目標，持續實踐自身營運減碳，遵行「永續金融準則」，發揮金融業關鍵影響力，再次獲國際極具指標性的永續評比機構-標普全球出版的永續年鑑肯定。該年鑑參考道瓊永續指數（DJSI）分數，包含經濟、環境與社會面向，元大金控於各面向表現優異獲表揚。