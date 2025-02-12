MSCI調整China A Shares指數成分股 新增恒玄科技等7檔股票

MSCI於12日凌晨公布指數調整方案，根據MSCI的說明，這次成分股新增恒玄科技等七檔股票，刪除上海臨港等20檔，調整後MSCI中國A股指數成分股減少13檔至405檔，檔數周轉率約3.1%。這次調整成分股檔數及整體權重變化有限。

MSCI自2019年2月底宣布增加大陸A股在MSCI系列指數中的權重起，逐步將大陸A股的納入因子從初始的2.5％增加至20％，並陸續納入創業板及科創板在內的個股，A股權重也隨著不斷提高。

2024年10月大陸官方推出一系列貨幣及財政的政策組合拳，希望緩解去年以來經濟下行的壓力，不過，政策落地力度較預期低，市場雖托底成功卻成長有限，靜待今年3月兩會的政治刺激。以全球投資機會的角度來看，目前A股估值相較於全球較低，部分機會浮現，唯房地產對經濟的拖累需要持續觀察。