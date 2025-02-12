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科技前景亮 法人建議：留意科技非投等債後市表現

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

儘管在AI風暴及關稅戰消息衝擊下，金融市場價格有些波動，但高收益率市場相對地沒有受到影響。由於非投資級債利差代表市場看好違約風險降低，債券價格隨之上漲，且在美國經濟連續增長，失業率下降的背景下，非投資級債回報表現仍具一定潛力。

產業方面，基於近期美系CPU業者與CSP業者，及手機處理器廠法說內容，雲端與邊緣AI展望持續正向，將帶動2025年IT硬體廠獲利成長，可望挹注科技非投等債後市表現。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊指出，由於FOMC會議及GDP公布後並無重大疑慮出現，預期資金流將繼續發揮支持作用。2025年高收益處在信貸擴張的周期，降息循環的支持因素將持續。美國經濟與企業利潤成長正面，調升信用評級趨勢持續高於調降評級，代表信用品質仍相對健康，違約率處在較低水準。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊分析，由於科技非投等債具有高收益及高利差特性，超過7%殖利率水準；加上存續期間短，因此具備抵抗殖利率上升的能力，且即便在近期美債殖利率急遽上升的利空環繞之下，非投等債仍逆勢上漲。AI基礎設施投資持續擴增及演算法效能提升，整體科技前景看好，科技非投等債將成為受益者。

殖利率 美國經濟

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