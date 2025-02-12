內政部推社宅 拚八年50萬戶

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

社宅被政府列為居住政策重中之重，內政部規劃2025年至2032年新八年住宅政策目標，預計完成25萬戶直接興建社會住宅、25萬戶包租代管社宅，合計50萬戶，同時搭配租金補貼，滿足不同族群居住需求，減輕國人居住負擔。

國土署指出，新目標延續過去成功經驗，並融入創新思維，直接興建社宅部分，未來將在全國擴大布局，並結合社區公共設施，如托老、托育服務及綠地休憩空間，進一步提升居住品質，政府也計畫引入更多智慧建築技術，打造能源效率高、環境友善的住宅社區。

在包租代管方面，新計畫將持續整合民間閒置房源，並加強與房東及業者合作，提供更加透明且高效的管理模式，吸引更多房東參與，為確保居住公平性，政府將擴大對中低收入族群及特定弱勢群體的支持範圍，讓更多人能安心租屋。

此外國土署將針對居住負擔較重的群體，透過補助政策進一步提高租金補貼規模，並優化補貼機制，如因應不同區域的租金水平進行差異化調整，確保補貼更具針對性和實際效益。

房東 托育 租金補貼

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