營造工程物價 漲勢趨緩

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

行政院主計總處公布今年元月營造工程物價指數年增1.41%，漲勢趨緩，連二降，並探近九個月低點。其中材料類漲幅僅0.4%，幾近持平，但勞務類漲幅仍超過3%。顯見營建業缺工問題未解，成本仍高。

主計總處分析，今年元月營造工程物價指數漲勢連二月下滑，主因受到高基期、國際原物料價格下跌等因素影響。

主計總處指出，去年自5月起營造工程物價指數漲幅皆超過2%，6月漲勢最猛，飆升至2.9%，隨央行陸續在去年6月和9月接連祭出第六波和第七波打炒房措施使房市降溫，去年12月營造工程物價指數漲幅回落至1.78%，小於2%，今年元月則持續回落。

材料類漲勢明顯收斂，今年元月年增0.4%，幾近持平。其中，磚瓦瓷類、木材及其製品類、金屬製品類甚至呈負成長。

然而勞務類漲勢卻未明顯趨緩，今年元月漲幅仍超過3%，相對仍處高點。今年元月整體勞務類漲3.34%，其中工資漲3.33%，機具設備租金則漲3.4%。

對於房市景氣展望，台經院產經資料庫總監劉佩真分析，展望未來半年，面對政策打壓一波波，且受到資金控管與高房價基期等大環境因素，將使國內房市景氣趨緩，但為有序降溫而非崩盤式下跌。

此外，觀察中央大學台經中心發布的元月消費者信心指數（CCI），值得注意的是，元月「未來半年購買耐久性財」為102.49點，僅微跌0.17點，為下降幅度最少的指標。同步觀察中央大學與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標，元月為99.97點，微升0.13點，再度接近100，顯見民眾看待房市信心已經止跌。

台經中心執行長吳大任認為，政府打炒房政策對房市多是短期影響，觀察台灣房地產，長期來看，仍是易漲難跌，使房市信心指標沒有繼續走跌。目前房市景氣雖然陷入盤整，但不同區域、物件各自表現，條件較好的物件，仍有買方伺機出手，使得房市信心指標沒有繼續走跌。

房市 物價

延伸閱讀

內部檢舉涉浮報近百萬業務費 台企銀董座劉佩真遭約談50萬交保

新北檢偵辦特別背信案 台企銀昨遭搜索調查…董座50萬元交保

中央大學前教授陳錕山投共 校方求償89萬更一審逆轉被駁

不滿預算通刪 主計總處喊違反預算法、大法官釋字391

相關新聞

內政部推社宅 拚八年50萬戶

社宅被政府列為居住政策重中之重，內政部規劃2025年至2032年新八年住宅政策目標，預計完成25萬戶直接興建社會住宅、2...

營造工程物價 漲勢趨緩

行政院主計總處公布今年元月營造工程物價指數年增1.41%，漲勢趨緩，連二降，並探近九個月低點。其中材料類漲幅僅0.4%，...

影／中小企業新春團拜 賴清德：團結合作、台灣更好

賴清德總統晚上在台北出席「全國中小企業聯合新春團拜」，致詞時強調，台灣跟美國過去幾年來，建立了非常好的溝通管道，彼此的訊...

川普2.0帶來混亂 賴總統：台灣要在逆中求勝、亂中得利

美國總統川普上任後，外界對於我國政府的相關因應作為都相當關注，賴總統11日指出，川普上任後，必然會給予世界各國包括台灣挑...

環團控協和電廠小油轉大氣碳排增3倍 台電算數澄清

四接環評大會前，民團與台電繼續交鋒。環團指控協和電廠「小油轉大氣」，碳排將增為3倍，台電表示，環團的說法只是誤導民眾、忽...

美對進口鋼鋁課徵25％關稅 經濟部「1理由」反應淡定

川普不等貿易調查，再度急簽行政命令，對進口鋼鋁徵收25％關稅，經濟部對此表示，國內業者已轉型生產高值化特殊品，因此美國對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。