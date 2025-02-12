營造工程物價 漲勢趨緩

行政院主計總處公布今年元月營造工程物價指數年增1.41%，漲勢趨緩，連二降，並探近九個月低點。其中材料類漲幅僅0.4%，幾近持平，但勞務類漲幅仍超過3%。顯見營建業缺工問題未解，成本仍高。

主計總處分析，今年元月營造工程物價指數漲勢連二月下滑，主因受到高基期、國際原物料價格下跌等因素影響。

主計總處指出，去年自5月起營造工程物價指數漲幅皆超過2%，6月漲勢最猛，飆升至2.9%，隨央行陸續在去年6月和9月接連祭出第六波和第七波打炒房措施使房市降溫，去年12月營造工程物價指數漲幅回落至1.78%，小於2%，今年元月則持續回落。

材料類漲勢明顯收斂，今年元月年增0.4%，幾近持平。其中，磚瓦瓷類、木材及其製品類、金屬製品類甚至呈負成長。

然而勞務類漲勢卻未明顯趨緩，今年元月漲幅仍超過3%，相對仍處高點。今年元月整體勞務類漲3.34%，其中工資漲3.33%，機具設備租金則漲3.4%。

對於房市景氣展望，台經院產經資料庫總監劉佩真分析，展望未來半年，面對政策打壓一波波，且受到資金控管與高房價基期等大環境因素，將使國內房市景氣趨緩，但為有序降溫而非崩盤式下跌。

此外，觀察中央大學台經中心發布的元月消費者信心指數（CCI），值得注意的是，元月「未來半年購買耐久性財」為102.49點，僅微跌0.17點，為下降幅度最少的指標。同步觀察中央大學與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標，元月為99.97點，微升0.13點，再度接近100，顯見民眾看待房市信心已經止跌。

台經中心執行長吳大任認為，政府打炒房政策對房市多是短期影響，觀察台灣房地產，長期來看，仍是易漲難跌，使房市信心指標沒有繼續走跌。目前房市景氣雖然陷入盤整，但不同區域、物件各自表現，條件較好的物件，仍有買方伺機出手，使得房市信心指標沒有繼續走跌。