川普2.0帶來混亂 賴總統：台灣要在逆中求勝、亂中得利

美國總統川普上任後，外界對於我國政府的相關因應作為都相當關注，賴總統11日指出，川普上任後，必然會給予世界各國包括台灣挑戰，但與此同時也會帶來機會，台灣要在逆中求勝、亂中得利，這樣才有志氣，政府有這個決心，大家一起努力，團結因應，改變就是我們的機會。

賴總統11日出席全國中小企業聯合新春團拜致詞時提到，台灣中小微型企業是台灣經濟發展的動力火車頭，各位在各行各業全力發展，創新求變，不僅僅創造就業機會、培育專業人才，也推動經濟持續穩健成長。但面對全球政經局勢的變化，中小微企業所面臨的挑戰還是很大，所以政府要做中小微企業的後盾，供應充足動力，讓企業可以放心經營、民眾能夠安心就業。

賴總統說，過去幾年台灣持續拓展對外貿易，分散市場，讓中小企業直接參與全球市場，並且多管齊下，讓台灣走向世界，也讓世界走進台灣，讓台灣經濟不僅僅好，也具備韌性，可以面對各種挑戰。

近期川普上任後不斷祭出關稅戰，令外界憂心是否會引發貿易戰2.0，對此，賴總統也表示，因應美國問題，我國政府在面對國內外挑戰，上任後劍及履及提出各項方案，台灣與美國過去幾年來建立非常好的溝通管道，彼此訊息連結都很順暢。換句話說，不管是總統府、國安會，或是行政院因應小組，都持續不斷跟美國進行資訊交換、意見溝通，台灣也會做好各項應變措施，川普上任後，必然會給予世界各國包括台灣挑戰，但也會帶來機會，台灣要在逆中求勝、亂中得利，這才有志氣。政府有這個決心，大家一起努力，團結因應，改變就是我們的機會。

賴總統也提到，他在當行政院長時，就推動各項投資台灣方案，包括歡迎台商回台投資、中小企業加速投資、根留台灣企業加速投資，已經有超過1,600家廠商審核通過，總投資金額超過2.5兆元，也帶動至少一、二十萬就業機會。經濟部長郭智輝也提議要將「投資台灣三大方案」延長到2027年，並擴大適用全球台商及外人投資企業；我們希望內外合作，預估3年可以創造6,000億元投資金額，帶來4萬個就業機會。

賴總統說，政府會持續檢討水、電、土地、人力、人才等要素，甚至也會穩定匯率、穩定利率，同時也會持續下降物價指數，過去因為新冠疫情關係，地緣政治變化，美國、日本、歐洲、韓國，CPI大概都9％以上，台灣維持大概3%多，去年2％，今年希望能夠下降到2%以下，希望可以降至1.8％、1.9％左右。

另外，賴總統也提到，行政院長卓榮泰，在主持經濟發展會議時，也汲取郭智輝的建議，並提出三大協助產業策略，首先是，協助中小微企業數位轉型及淨零轉型。因應近年來發展快速的AI應用，以及企業減少碳排，都非常重要。政府對於企業培訓員工數位技能和導入數位軟體工具，都有提供補助，也持續擴大減碳輔導，由專家訪廠，來提供企業淨零減碳和循環經濟的診斷諮詢，讓中小微型企業在數位轉型、淨零轉型當中，可以提高競爭力。

第二，提供企業所需的資金。兩位董事長都在這裡的目的就在這裡，政府持續推出多項方案，讓企業可以更簡便、更快速地取得資金。像是針對投入數位、淨零轉型、或者是三十人以下的中小微型企業，提供優惠貸款，最高貸款額度達到3,500萬元，來加速轉型升級。

同時，對於為員工加薪的企業，政府會額外提供3,500萬元保證融資額度，保證成數最高9.5成。

第三，加速中小微企業國際化，開拓海外市場。政府會持續協助中小微型企業，鏈接國際展會、電商平台，讓台灣的優質產品與服務，可以拓展到海外市場，提升國際競爭力，共同打拚。