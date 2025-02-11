快訊

錯給車手影像…媒體高層ATM匯款遭連累 華南銀行晚間發聲了

保溫杯只用清水沖…他狂腹瀉照大腸鏡竟見「多顆瘜肉」！ 醫示警這些事

川普關稅大刀嚇壞存股族？ 個股、ETF定期定額戶數全面下滑

聽新聞
0:00 / 0:00

環團控協和電廠小油轉大氣碳排增3倍 台電算數澄清

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電控環團誤導民眾，表示燃油發電機組改燃氣，可減碳減空污。聯合報系資料照
台電控環團誤導民眾，表示燃油發電機組改燃氣，可減碳減空污。聯合報系資料照

四接環評大會前，民團與台電繼續交鋒。環團指控協和電廠「小油轉大氣」，碳排將增為3倍，台電表示，環團的說法只是誤導民眾、忽略供電缺口的假議題，同樣發1度電，燃氣機組碳排比燃油機組碳排少一半，協和電廠更新計畫的真相是「高碳燃油轉低碳燃氣」，協和油改氣可同時滿足供電需求與減碳目標。

台電表示，協和電廠自2020年後只剩3、4號燃油機組發電，且為降低對空氣品質的影響，兩部機組長期降載，2024年僅發電約27億度，遠少於區域內用電需求。

台電指出，受區域內機組故障和電網輸送能力限制等因素影響，無法保證其他地區的電力可以足量供應，且長途輸電將增加能源耗損，也將加重電網負荷，因此就地新建電源才是根本解方，而非過度仰賴外援。

隨著北東電網內發電機組陸續除役，台電強調，未來改建兩部燃氣機組若正常運轉每年可發約180億度電，才能補充北北基所需的電力。

針對環團認為協和改建後「年碳排總量大增」的看法，台電提出反駁，表示環團將超過6倍差距的電量放在一起比較，基礎已失公允，在所有火力機組中，燃氣機組的碳排和空污最少，支持油改氣有助減碳和減污。

台電表示，協和改建後，若以正常運轉情形比較，未來兩部新燃氣機組的溫室氣體年排放量預估約623萬公噸，相較過去四部燃油舊機組年排放量約1295萬公噸，碳排大幅減少一半以上。

協和電廠 台電 環團

延伸閱讀

電費恐將調漲 張嘉郡：不檢討能源政策都不治本

北市1萬多戶驚傳停電3成搶修中 台電：集中於中正、中山區

協和油轉氣碳排反提高3倍 環團批台電誤導社會大眾

台電持續撥補持續虧損 呂玉玲：賴政府應全面檢討

相關新聞

美對進口鋼鋁課徵25％關稅 經濟部「1理由」反應淡定

川普不等貿易調查，再度急簽行政命令，對進口鋼鋁徵收25％關稅，經濟部對此表示，國內業者已轉型生產高值化特殊品，因此美國對...

750之亂惹怨！NCC喊人工審查半小時 Cheap怒噴：總統是川普早裁了

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公告，民眾海外網購配備手機、藍牙耳機等3C產品要加收750元，引發民怨。昨天傍晚急轉彎宣布暫緩收取，…

影／中小企業新春團拜 賴清德：團結合作、台灣更好

賴清德總統晚上在台北出席「全國中小企業聯合新春團拜」，致詞時強調，台灣跟美國過去幾年來，建立了非常好的溝通管道，彼此的訊...

川普2.0帶來混亂 賴總統：台灣要在逆中求勝、亂中得利

美國總統川普上任後，外界對於我國政府的相關因應作為都相當關注，賴總統11日指出，川普上任後，必然會給予世界各國包括台灣挑...

環團控協和電廠小油轉大氣碳排增3倍 台電算數澄清

四接環評大會前，民團與台電繼續交鋒。環團指控協和電廠「小油轉大氣」，碳排將增為3倍，台電表示，環團的說法只是誤導民眾、忽...

經濟部加強與日合作 從半導體供應鏈擴大至AI、機器人、無人機

經濟部長郭智輝11日接見日本九州地域戰略會議訪問團，雙方就半導體供應鏈韌性、產業合作及赴日投資環境等深入交換意見。郭智輝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。