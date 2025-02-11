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賴總統接見史國副總理 盼持續合作增進兩國人民福祉

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
總統賴清德（右）11日在總統府接見史瓦帝尼王國副總理札杜莉（Thulisile Dladla）（左）訪團一行，兩人握手致意。圖／中央社
總統賴清德（右）11日在總統府接見史瓦帝尼王國副總理札杜莉（Thulisile Dladla）（左）訪團一行，兩人握手致意。圖／中央社

賴清德總統11日下午接見史瓦帝尼王國副總理札杜莉（Thulisile Dladla）乙行，感謝史瓦帝尼持續在各個國際場域支持台灣的國際參與。並表示，台灣和史瓦帝尼在農業、經貿、教育、醫療等領域都緊密合作，期盼未來持續在國際上相互扶持，也為兩國人民的福祉繼續打拚。

賴總統致詞時首先歡迎訪賓來到總統府。總統說，過去副總理札杜莉在外交部長任內曾訪問臺灣，這次首度以副總理身分率團來訪，他要表達最誠摯的歡迎。札杜莉副總理深獲史王的肯定和信任，不僅是史瓦帝尼首位女性外長，也是第二位擔任副總理要職的女性。副總理積極關懷民瘼、親民愛民的形象深植人心，令人十分敬佩。

賴總統提到，今天很高興能跟札杜莉見面交流，並再次感謝史王去年率團出席他與副總統蕭美琴的就職典禮，展現兩國深厚邦誼，以及史瓦帝尼持續在各個國際場域支持臺灣的國際參與。他要請副總理返國後，向史王與王母轉達來自臺灣的問候和感謝。

賴總統表示，臺灣和史瓦帝尼的邦誼已經超過半世紀，在農業、經貿、教育、醫療等領域都緊密合作。其中，協助史瓦帝尼興建戰略儲油槽是兩國之間至今最具規模的合作計畫，我們將持續推動，也期待在各領域有更豐碩的合作成果。

賴總統同時表示，札杜莉副總理非常重視性別平等和婦女賦權議題，在外長任內也促成了臺史兩國的相關合作，如今擔任副總理更積極關懷弱勢，提升社會福利。這些政策方向也是他的施政重點，期盼未來與史國加強合作，讓彼此的社會能更加美好。台灣和史瓦帝尼都是愛好和平的國家，在國際情勢瞬息萬變，極權主義不斷擴張的威脅下，期盼未來兩國持續在國際上相互扶持，也為兩國人民的福祉繼續打拚。最後，他祝福札杜莉副總理及訪賓行程圓滿順利。

札杜莉致詞時，首先代表恩史瓦帝三世國王（King Mswati Ⅲ）、恩彤碧（Ntombi Tfwala）王母及史國人民致上誠摯問候，並感謝臺灣對訪團的熱情歡迎，彰顯臺史兩國堅實友好的情誼。回顧雙方夥伴關係的成果，臺灣對於史國的協助展現在各個領域，其中，興建戰略儲油槽計畫將於4月啟動，該計畫將重新定義史國的能源安全。其他如央行新總部大樓、電氣化計畫等合作計畫，也都顯示臺灣對史國發展的遠見，展現兩國緊密的雙邊合作關係。

札杜莉指出，教育是國家發展的基石，臺灣對史國教育有諸多貢獻，透過外交部提供的獎學金計畫，許多史國學生來臺學習工程、商業及醫學等學科，這些畢業生已經回到史國，為國家發展做出貢獻。此外，臺灣與史國在工業、科技、醫療等方面的夥伴關係，也創造更多就業機會及創新的可能性，並加強史國醫療保健體系及專業知識。

札杜莉也祝賀賴總統將帶領臺灣邁向新的高度，恩史瓦帝三世國王親自出席賴總統的就職典禮，即展現史國對臺灣主權、穩定及在國際舞台上合法地位的堅定支持。她也再次強調史國會堅定不移地與臺灣站在一起。

最後，札杜莉表示，史國認同臺灣捍衛國家主權、保護人民生命財產的理念，我們共同的敵人是貧窮及天災，期盼未來無論面對何種困難，兩國都能持續團結合作、並肩同行。

史瓦帝尼 賴清德

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