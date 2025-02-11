美對進口鋼鋁課徵25％關稅 經濟部「1理由」反應淡定

川普不等貿易調查，再度急簽行政命令，對進口鋼鋁徵收25％關稅，經濟部對此表示，國內業者已轉型生產高值化特殊品，因此美國對鋼鋁全面性課徵關稅，並未改變原有與他國競爭情勢。

美國官員解釋全面對進口鋼鋁課徵25％關稅，是為了避免俄羅斯及中國的鋼鋁產品，以繞道方式規避關稅。

針對美國對進口鋼鋁課徵高關稅議題，經濟部表示，近年因中國製鋼鐵低價競爭，因此國內業者多轉以生產高值化特殊品為產業利基，全面性課徵關稅並未改變原有與他國競爭的情勢。

同時，經濟部日前已與鋼鐵公會、鋼鐵鋁等產業業者座談，除了掌握國際情勢發展外，也會協助業者持續轉型、發展通路，並且密切關注與防止國內業者反應的不合理傾銷議題。

美國對鋼鋁關稅稅率的新措施，對台廠反而有利，等於是推翻2018年美國323措施的鋼鐵及鋁豁免名單，由於台灣都不在豁免名單中，因此台灣與他國的競爭反而立於平等的基礎。