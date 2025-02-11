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川普徵收鋼鋁25%關稅…恐衝擊我業者？ 經濟部這麼看

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
美國總統川普表示，對所有進口鋼鋁加徵關稅。路透
美國總統川普表示，對所有進口鋼鋁加徵關稅。路透

美國總統川普宣布進口鋼鋁課徵25%關稅經濟部11日表示，近年因中國大陸製鋼鐵低價競爭，因此國內業者多轉以生產高值化特殊品為產業利基，全面性課徵關稅並未改變原有與他國競爭的情勢。

經濟部已與鋼鐵公會、鋼鐵鋁等產業業者座談，除掌握國際情勢發展外，也會協助業者持續轉型、發展通路，並且密切關注與防止國內業者反應的不合理傾銷議題。

美國總統川普宣布進口鋼鋁課徵25%關稅，為何亞洲鋼鐵股都跌只有台灣大漲？根據經濟部說法，因是全面性課關稅，各國在美國市場競爭態勢都是一致的，至少台灣沒有變更糟。

川普 經濟部 美國 鋼鐵股 關稅

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