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經濟部加強與日合作 從半導體供應鏈擴大至AI、機器人、無人機

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長郭智輝接見日本九州地域戰略會議訪台團。圖／經濟部提供
經濟部長郭智輝接見日本九州地域戰略會議訪台團。圖／經濟部提供

經濟部長郭智輝11日接見日本九州地域戰略會議訪問團，雙方就半導體供應鏈韌性、產業合作及赴日投資環境等深入交換意見。郭智輝在會中表示，台日經濟合作，將從半導體供應鏈延伸至AI機器人無人機等產業應用。

日本九州地域戰略會議訪問團是由九州經濟連合會會長倉富純男擔任團長、宮崎縣知事河野俊嗣擔任副團長，率領九州地方政府、九州商工會議所聯合會、九州經濟同友會及產業界代表，共同拜會經濟部，雙方就半導體供應鏈韌性、產業合作及赴日投資環境等深入交換意見。

郭智輝在會中表示，台灣為全球半導體供應鏈核心，擁有完整的上中下游產業鏈，而九州地區則是日本重要的半導體產業基地，雙方具高度互補性。為協助我半導體與AI產業深化對日合作，經濟部規劃於福岡設立「台灣貿易投資中心」，除協助臺灣企業赴日布局順利落地，亦將整合經濟部相關單位資源，規劃臺日半導體供應鏈合作前景，並將延伸至AI、機器人、無人機等產業應用。

倉富純男表示，九州自去年通過「新生矽島九州」（新生シリコンアイランド九州）發展藍圖，以半導體產業為核心，加強基礎建設、人才培育及產業創新，並積極爭取與台灣企業深化合作。他強調，台積電（2330）赴熊本設廠不僅帶動日本半導體產業發展，也為臺日合作開創新契機。

河野指出，九州與台灣地理相近，雙方交流頻繁，且九州擁有適合製造業發展的環境，未來應深化產業鏈合作，共創更具競爭力的產業生態系。

會中雙方亦討論未來半導體、AI、電動車等領域的供應鏈合作，並同意透過「以大帶小」模式，共同促進中小企業進軍國際市場。

AI 半導體 日本 機器人 無人機 經濟部

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