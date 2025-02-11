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陳冲：台灣談判缺乏籌碼 得展現更多配合美國政府的誠意

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
行政院前院長陳冲今日舉行《地緣經濟新課綱 — 潮平兩岸闊 風正一帆懸》新書發表會。記者邱德祥／攝影
行政院前院長陳冲今日舉行《地緣經濟新課綱 — 潮平兩岸闊 風正一帆懸》新書發表會。記者邱德祥／攝影

曾任閣揆的新世代金融基金會董事長陳冲新書「地緣經濟新課綱」上市，今日舉行新書發表會，對於美國總統川普希望其他國家增加更多對美國投資，陳冲受訪時以日本為例指出，就像是日本軟銀的執行長孫正義都已表明要在美國增加5000億美元的投資，台灣至少也要展現出增加對美國投資的誠意。

他指出，不論多久內可以執行完、執行的方式如何，但是台灣至少要先向美國政府表態增加投資的意願，畢竟台灣沒有什麼談判的籌碼，不像其他大國，例如中國有向美國談判軟硬兼施的空間。

外界關注川普2.0政策的全面拉高關稅所帶來的衝擊，尤其是晶片產業的影響，陳冲指出他和科技業大老私下交換意見，他轉述業界的作法指出，業者表示會把增加的關稅反映在調高價格之上，「除非你不買，否則想買的就得以更貴的價格來買」，例如蘋果手機等，以後會更貴。

他進而分析，現在美國有45%的人口是不用繳所得稅的，但是一旦美國消費者買的產品因為反映關稅成本而調高售價，消費支出負擔因而增加，等於變相繳稅，此舉也等於打到美國自己。

陳冲也認為，川普一方面以增加石油生產作為政策，希望能夠降低美國的物價，但另外一方面，採取全面性關稅之後一定會拉高美國的進口產品價格，這兩個政策之間效果互相矛盾，互相抵銷，也會使得美國通膨再起。

至於美國跟中國之間的互動，陳冲形容現在雙方都在「打太極拳」，但他認為，這是聰明的做法，包括中國也評估在經濟或者是軍事上面的實力，跟美國仍有一定的落差，除非雙方差距顯著拉近，否則目前中國也選擇不會馬上跟美國翻臉，且會釋放訊息讓川普認為雙方有繼續談判的可能。

陳冲坦言，美國手握太多的資源，尤其是美元的霸權的確很難挑戰，特別是美國政府也非常看重美元霸權地位對美國的重要性，任何想要挑戰的，美國政府都會採取各種手段對付，就像他們對金磚國家的做法一樣。

川普 美國 通膨 關稅 陳冲

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