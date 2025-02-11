自由港區貿易值破3兆創新高 輝達、AMD半導體產業占8成

我國六海一空自由港區去年貿易值突破3兆元，較前年同期1.9兆元，大幅成長逾5成，其中空港占8成、2.4兆元，主要受惠輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等AI、電子及半導體產業，剩餘2成為電商物流。交通部航港局表示，桃園航空自由港區已再投資32.5億擴大H棟加值廠房新建規模，預計今年底完工、明年啟用，預估可創造3000億貿易值。

我國六海一空自由港區現況為台北港8家事業（汽車、國際、冷鏈、電商物流及業務）、基隆港8家（電子設備、食品、車輛零件儲轉加值）、蘇澳港1家（電動車製造加值）、台中港29家（半導體、銅土、油品儲轉）、高雄港35家（非鐵金屬、機械及電機設備儲轉、國際物流）、桃園空港33家（半導體、電子設備、國際物流及檢測維修）。

航港局指出，2024年貿易值突破3兆元，超過2023年同期的1.9兆元，成長逾5成，再創歷史高峰。空運自由港區受惠全球人工智慧應用領域不斷擴增，對高階AI晶片及伺服器產品需求大幅提升，2024貿易值高達2.4兆元，較2023年1.3兆元大幅成長近8成，貨量部分也再增長3成達3.4萬噸，為疫後新高。

其中，桃園航空自由港區的冷鏈物流專倉（2800評），去年6月取得國際空運協會（IATA）航空冷鏈認證，有助於促進生技醫療產業發展外，去年7月啟用的快遞三庫（樓地板總面積3965坪），更提供跨境電商完善物流服務。

航港局表示，為持續因應電子及半導體、AI產業規模持續擴增，桃園航空自由港區已再投資32.5億元擴大H棟加值廠房新建規模，盼打造AI晶片產業聚落，預計今年底完工，2026年啟用後，預計可增加600個就業機會，並創造3000億元貿易值。

海港自由港區方面，在傳產、油品、非鐵金屬儲轉維持高度需求下，2024年貿易值達6356億元，較2023年5991億元成長6％，貨量成長逾3成達631萬噸；為完善智慧化物流基礎建設，高雄港第七貨櫃中心已在去年7月全面啟動，導入全自動化櫃場、5G通信科技、遠端監控中心等智慧設施。

另外，今年底也將啟用台北港智慧車輛園區，為全台最大汽車物流園區，發展5G智慧車輛、電動車加值應用場域。航港局表示，目前汽車每年處理量約20萬，待智慧車輛園區全面啟用後，預估汽車每年處理量可達25至30萬輛、創造1270億產值及增加600個就業機會。

航港局說，今年將持續運用智慧科技提升物流服務效能，包含規畫建設桃園機場貨運資訊整合平台、台北港物流倉儲區興建立體式智慧倉庫，引進冷鏈溫控與智能倉儲管理系統、海港門哨導入eTag輔助車牌辨識設施系統，及推動AI智慧港灣解決方案試驗等計畫，盼透過完善海空物流服務，吸引更多國際指標廠商進駐投資，讓我國自由港區朝全球運籌中心目標邁進。