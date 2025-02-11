【重磅快評】大家如果同意 郭智輝該做的不是怎麼漲電價

去年底立法院審中央政府總預算前夕，有媒體報導電價可能要漲7%，台電一方面否認，但也強調爭取預算是為補貼民生用電；結果補助被刪，經濟部長郭智輝馬上受訪並放軟語調表示「大家如果同意，稍微讓我們調一下」；大部長一句「稍微調一下」，馬上牽動小市民敏感神經，因為電價審議會從來沒在客氣，老百姓的苦日子也沒完沒了。民眾不解的是，台電拿補助也漲，不拿補助也要漲，問題到底出在那裡？

依電業法規定第49條規定，電價審議會每年三月、九月開會，依據電價計算公式決定電價，並於四月、十月施行。去年底總預算案三讀通過，因立法院刪除114年度挹注台電1000億元預算案，113年追加預算1000億元撥補也未獲立法院支持，外界認為台電漲價已成定局。

郭智輝受訪為下一波漲電價「暖身」，主持人問他總預算砍2076億元，經濟部被砍1037億元，電價是不是要漲？郭智輝表示，還是會照顧民生，基本上不漲，但用電量大者基於使用者付費原則，朝「加一點」的方向研擬，最終結果交由電價審議會決定。

有意思的是，郭智輝還說「大家如果同意，稍微讓我們調整一下」，因這非經濟部不努力，政府已準備千億元補貼老百姓用電，無奈遭立法院刪除。說來說去，郭部長還是把漲電價歸因於立法院沒有通過1000億元補貼預算，但為縮小「打擊面」，他刻意強調民生用電基本不漲，用電大戶會「加一點」。

弔詭的是，經濟部之前說爭取預算是為貼補民生用電，但爭取不到貼補就轉用電大戶開刀，無異是把用電大戶當ATM，更是變相懲罰；只是，用電大戶用電雖多，但對經濟也有貢獻，多數也配合政府節電、也買綠電，經濟部老是玩這種遊戲，大戶會心悅誠服嗎？政府又要如何鼓勵產業根留台灣？

進一步探究郭智輝內心深處的邏輯，他說民生用電基本不漲，用意在於緩和民怨，談水價長年未調，也是同樣邏輯，說要照顧民生，不要向百姓漲水價，未來會從水質下手，向觀光飯店收高額費用，這不都是在操作另類的民粹嗎？

只是，台電因錯誤的能源政策導致發電成本居高不下，拿不到補助就要轉嫁產業，還說「大家如果同意，稍微讓我們漲一點 」。郭智輝話說得客氣，但產業有說不的權利嗎？

台電近年來拿補助成習慣，好像沒有拿補助就沒有辦法營運；從2022年起，政府不斷增資、補貼台電達3000億元，台電說拿補助是貼補民生用電，但期間仍漲了4次電價。事實就是，台電並沒有因為拿到補助就不漲電價，這次沒有拿到補助，當然只剩漲電價一途。

民進黨執政後，台電也變得不會打算盤，目前發電成本是每度3.7元，民生用電是2.7元，但核電的發電成本只要1元，火力要3至4元，光電5到6元，風力6到7元，核三廠2號機今年5月除役，屆時台灣成了零核國家，再無成本1元的核電可用。

諷刺的是，核能走入歷史之前，前年還幫台電賺294億元，面對逾4000億的虧損，台電還是只能眼睜睜看著金雞母一個個除役；對比競爭對手南韓在2038年前還要增建4座核電廠，以滿足資料中心和大型晶片生產基地的用電需求，那個政府的能源政策會獲得產業的掌聲？

來自產業界的郭智輝應該很清楚台電的問題出在那裡，他目前要做的顯然不是如何調整電價，套一句他說的話：「大家如果同意」，經濟部的當務之急應該是趕快檢討能源配比，調整購電政策，而不是永無休止地要補助、漲電價，或許為時猶未晚也。