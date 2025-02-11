750之亂惹怨！NCC喊人工審查半小時 Cheap怒噴：總統是川普早裁了

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公告，民眾海外網購配備手機、藍牙耳機等3C產品要加收750元，引發民怨。昨天傍晚急轉彎宣布暫緩收取，針對海外郵寄自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費將再檢討。

NCC北區監理處簡任技正楊朝棟昨（10）日解釋，收費750元是因人工審查至少要半小時，此話讓百萬網紅Cheap在臉書痛批「現在早已全部自動化處理，就NCC要人工審查？」

看到NCC取消收取750元的理由，Cheap大酸NCC真的廢到笑，只會講幹話。他質疑，NCC要檢查民眾填的資料對不對+點滑鼠查型錄，簡稱「核對資料」，一個案件最快半小時這樣就要收750元，「這文書作業時薪是1500元嗎，公務員是沒領薪水？」

Cheap直言「對個型號要半小時，眼睛鑲金的，750拿去買眼藥水嗎」、「不同人買一樣的東西，一樣重複審查，同廠牌同型號是要審幾次？」此外，總統、院長說打造科技島、AI內閣，NCC繼續「工人智慧」，光對資料不用拆，就知道有無違規？火眼金睛？如果換做是今天總統是川普，NCC早就被裁了，川普還會說「NCC是什麼廢物單位」。

Cheap補充，有國外網購的都知道，NCC說的這些事情，EZWAY都有在做，就是用EZWAY進行預委任，人家全部自動化處理，就NCC要人工審查？都2025年，台積電破1000元了，堂堂台灣科技島，上千家科技公司，連卓榮泰都宣稱要打造「行動創新AI內閣」，但NCC卻大搞人工審閱。

網友們也留言「被搶劫了還要彎腰90度道謝」、「以後可以編入教科書，說明什麼叫做巧立名目」、「請問貴單位還缺人嗎？納稅人錢真好賺」、「台灣是科技島但是油水的部分實在是太香了」、「這種單位在隨便一家公司都會被裁的好嗎」、「買100台PS 5，他要花50小時審核，真的很累欸」。