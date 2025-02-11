避險需求加上大陸央行買盤 金價漲破2900美元天價 預料將再續衝

國際金價在避險買盤激勵還有中國人民銀行（大陸央行）加持之下，10日一口氣衝破2900美元關卡，來到每盎司2934.4美元，再創史上新高紀錄。法人分析，除了美國總統川普政策的不確定性所引發的避險需求，中國銀行的黃金儲備之後在因應可能的脫勾威脅壓力之下仍然會繼續增加，預料金價之後會再創新到紀錄，且最快上半年就可看到3000美元的價位。

法人分析，金價大漲應該和川普於周日宣布將會對鋼鐵和鋁加徵關稅，延續對等關稅倡議，刺激黃金的避險買盤有關，再加上中國人行一月黃金儲備連續三個月增加，顯示即使金價處在歷史高檔，中國人行因應可能的脫勾威脅仍致力於外匯儲備多元化，金價受此帶動後再創歷史新高並漲破2900美元整數關卡。

雖然川普的關稅政策引發黃金的買盤，但是另外一方面對於美股，關稅的影響則開始鈍化。法人指出，雖然周日川普又提出計畫對鋼鐵和鋁加徵關稅，令美股期貨於亞洲早盤時一路開低，不過，市場權衡對等關稅與鋼鋁關稅開徵的時機、範圍、程度，因此使關稅對於市場情緒影響開始鈍化；另一方面，美股財報接近尾聲，標普500公司中已有313家公司公布財報，其中76.9%的公司優於預期，比起上季度的74.9%好，亦使市場避險情緒降溫，恐慌指數VIX下跌4.72，在能源與科技股領漲下，美股主要指數上漲做收。

此外，繼上周Super Micro釋放利多訊息後，1月Nvidia的AI伺服器供應商鴻海發出更強勁的營收訊號，令Nvidia表現強勁並領漲科技七雄，半導體相關族群又再度是美股隔夜表現最為強勢的族群；DeepSeek引爆開源式AI模型的熱潮未歇，Meta連續第16個交易日上漲，軟體類股也在Palantir上漲下表現強勢；油價上漲也導致能源類股是隔夜表現最強勢的類股；川普鋼鐵與鋁的關稅倡議亦帶動美鋁與美國鋼鐵股走強。