影／陳冲發表新書 憂地緣經濟碎片化

行政院前院長陳冲今天舉行《地緣經濟新課綱 — 潮平兩岸闊 風正一帆懸》新書發表會,蒐納陳冲過去兩年在媒體及基金網站發表之專文,以輕鬆文字,綜論世局,針貶國事。

陳冲新書常用譬喻、對比、誇飾手法,有如世說新語;有時舊詞新解,偶又新詞新譯,有如Newspeak,在數位時代,面對新興事物,有不同的詮釋。而其中兩句《潮平兩岸闊 風正一帆懸》詩句,為十年前因探親訪勝,投宿福建沙縣廣隆大飯店,進房見壁上一幅墨寶,上書「潮平兩岸闊 風正一帆懸」,係節錄唐朝詩人王灣〈次北固山〉之詩句。同行親友見陳冲觀賞若有所思,說明係書法家顏小梅手筆並詢問觀感,陳冲則回應,字好詩好意境也好,親友問「好在哪?」,陳冲回應「潮平兩岸闊,故不宜高潮;風正一帆懸,故切忌歪風」,在場眾人會心大笑,當時雖屬戲謔之語,但卻也是事實。