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影／陳冲發表新書 憂地緣經濟碎片化
行政院前院長陳冲今天舉行《地緣經濟新課綱 — 潮平兩岸闊 風正一帆懸》新書發表會，蒐納陳冲過去兩年在媒體及基金網站發表之專文，以輕鬆文字，綜論世局，針貶國事。
陳冲新書常用譬喻、對比、誇飾手法，有如世說新語；有時舊詞新解，偶又新詞新譯，有如Newspeak，在數位時代，面對新興事物，有不同的詮釋。而其中兩句《潮平兩岸闊 風正一帆懸》詩句，為十年前因探親訪勝，投宿福建沙縣廣隆大飯店，進房見壁上一幅墨寶，上書「潮平兩岸闊 風正一帆懸」，係節錄唐朝詩人王灣〈次北固山〉之詩句。同行親友見陳冲觀賞若有所思，說明係書法家顏小梅手筆並詢問觀感，陳冲則回應，字好詩好意境也好，親友問「好在哪？」，陳冲回應「潮平兩岸闊，故不宜高潮；風正一帆懸，故切忌歪風」，在場眾人會心大笑，當時雖屬戲謔之語，但卻也是事實。
而對於川普2.0上台後引發的經濟戰，陳冲也擔憂表示，全球各地，民粹當道，歪論橫行。去年一月國際貨幣基金出版一本名為 Geoeconomic fragmentation and the future of multilateralism，點出促進數十年經濟成長的全球化，正面臨崩解，此一現象IMF 稱之為地緣經濟碎片化 (GEF)，而 GEF 勢將危及國際貨幣體系及全球金融安全網。IMF 的總裁、副總裁也於 2024 年間多次發表談話，呼籲正視碎片化的現象，各國政府以國安為名的反全球化措施，對世界經濟代價慘重，建議各國領袖理性競爭，可惜馬耳東風，自由貿易仍節節敗退，全球經濟民粹依舊。
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