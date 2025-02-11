影／陳冲發表新書 憂地緣經濟碎片化

行政院前院長陳冲今天舉行《地緣經濟新課綱 — 潮平兩岸闊 風正一帆懸》新書發表會，蒐納陳冲過去兩年在媒體及基金網站發表之專文，以輕鬆文字，綜論世局，針貶國事。

陳冲新書常用譬喻、對比、誇飾手法，有如世說新語；有時舊詞新解，偶又新詞新譯，有如Newspeak，在數位時代，面對新興事物，有不同的詮釋。而其中兩句《潮平兩岸闊 風正一帆懸》詩句，為十年前因探親訪勝，投宿福建沙縣廣隆大飯店，進房見壁上一幅墨寶，上書「潮平兩岸闊 風正一帆懸」，係節錄唐朝詩人王灣〈次北固山〉之詩句。同行親友見陳冲觀賞若有所思，說明係書法家顏小梅手筆並詢問觀感，陳冲則回應，字好詩好意境也好，親友問「好在哪？」，陳冲回應「潮平兩岸闊，故不宜高潮；風正一帆懸，故切忌歪風」，在場眾人會心大笑，當時雖屬戲謔之語，但卻也是事實。