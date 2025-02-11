聚陽周理平：2025展望樂觀 越南臨加徵關稅風險已做好因應

聚陽（1477）對於美國可能迎來川普2.0政權，評估風險可控，並視之為潛在機會。董事長周理平11日表示，今年營運仍抱持正面態度，雖無法透露具體成長數字，但市場預測全年營收可望達雙位數增長，還算貼近公司看法。目前看來上半年將好過去年同期，下半年則客戶還在觀望。

周理平表示，聚陽今年美國訂單可望維持去年雙位數的成長，日本訂單則可望由去年的衰退轉為成長，將推升聚陽今年營運表現。但就整體紡織市場來看，今年是強弱壁壘分明的一年，產品有競爭力的業者會很好，反之則會很辛苦。

針對美國關稅政策的變動，周理平坦言，越南確實有可能面臨加徵關稅的風險，公司已做相關預防性的對策，包括計畫降低越南產能占比，以布局多國產能因應。目前越南為聚陽第二大生產基地，產能占比約38%至39%，僅次於印尼的40%至41%，未來計畫降低至三成。印尼已成最大生產據點，未來數年將加快擴產步伐，包括今年將新增二個廠，明年將再增一個廠，而越南的擴張則會相對放緩。

為進一步優化全球產能配置，聚陽近年積極拓展孟加拉及中美洲生產基地，包括薩爾瓦多與瓜地馬拉等地，藉由「近岸生產」策略貼近美國市場，減少貿易壁壘帶來的影響。目前這兩個新據點的產能占比仍低，屬於初步布局階段，擴產進度則將視生產成本與關稅情勢進行調整。