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廢棄物回收處理業擬開放申請移工 今開研商會討論

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
非屬製造工作（無工廠登記）的廢棄物處理及資源回收業同具3K（危險、辛苦、骯髒）特性，但卻無法申請移工，基於公平原則及政策一致性，環境部資源循環署向勞動部提出開放移工的需求，今天召開草案研商會。聯合報系資料照片
非屬製造工作（無工廠登記）的廢棄物處理及資源回收業同具3K（危險、辛苦、骯髒）特性，但卻無法申請移工，基於公平原則及政策一致性，環境部資源循環署向勞動部提出開放移工的需求，今天召開草案研商會。聯合報系資料照片

非屬製造工作（無工廠登記）的廢棄物處理及資源回收業同具3K（危險、辛苦、骯髒）特性，但卻無法申請移工，基於公平原則及政策一致性，環境部資源循環署向勞動部提出開放移工的需求，今天召開草案研商會，但並未承諾何時能開放。

環境部今天召開「環境部資源循環署審查應回收廢棄物回收處理業、廢棄物處理機構申請引進移工之雇主資格認定作業要點」（草案）研商會，勞動部勞動力發展署、各縣市廢棄物回收處理業者等今天共同與會討論移工申請事宜，初估欲申請移工業者計670多家，移工需求逾千人。

本次草案重點包含申請引進移工之雇主資格認定，回收業、處理業、處理機構不得為政府機關、公立學校、行政法人或公營事業，申請者如同時具有第一項兩種以上之業別身分時，僅能擇一提出申請。

此外，經認定申請合格資格者，有效時間為發函日起6年，屆期將自動失效，但申請者已向環保主管機關申請登記證或許可證展延，並經同意者，認定資格函繼續有效。

移工核配則比照經濟部「製造工作之資源化產業」規定，製造業公司移工核配比率20%。

中華民國資源回收商業同業公會全國聯合會代表指出，業者申請移工後，移工還需要事先訓練才能上手，許可證展延後，該移工是否還能繼續留在原本廠內工作？此外，回收工作年輕人不做，小型回收廠往往只有幾名老年人，若不符合核配比20%的情況該怎麼辦？

另也有業者表示，回收工作不僅是廠內搬運、打包和儲存，往往還需要到廠外，希望工作範圍能不限於廠內，也希望草案能同意移工到廠外工作，也希望核配比能提高到25%。

環境部回應，核配比是以投保母體人數來核配，假如廠內只有本勞1人，核配比為0.2，但因為計算上會進位，所以至少可以申請1名移工，而移工調派規定或工作延伸還需要再研議，至於該草案何時拍板上路，「會盡快」。

勞動部表示，每個行業別都希望移工核配比可以提高，但因為還需要主管機關共同研商，目前仍比照經濟部現有的核配比規定。

廢棄物 移工

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