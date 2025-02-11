瓜國發生巴士墜谷 總統府：對傷者送上深切哀悼之意
瓜地馬拉首都瓜地馬拉市（Guatemala City）當地時間10日發生巴士墜谷意外，造成多名乘客不幸喪生，總統府發言人郭雅慧11日表示，賴總統代表我政府及人民，向不幸罹難者及家屬致上最深切哀悼之意，並對傷者送上誠摯祝福，盼傷者早日康復。
郭雅慧表示，賴總統第一時間已經指示外交部以及駐瓜地馬拉大使館，向瓜地馬拉政府致意，表達賴總統與台灣人民對這起不幸事件的關心與慰問，並提供必要協助，期盼後續各項搶救及復原工作順利進行，在這艱難時刻，台灣將與瓜地馬拉攜手，一起度過難關。
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