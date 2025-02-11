美國服務業數據放緩影響 投資級債、非投資級債淨流入增溫

美國服務業數據放緩影響，美國10年期公債殖利率持續走低，帶動整體債市上漲。據美銀引述EPFR統計顯示，統計上周截至今年2月5日止，投資級債淨流入大幅增溫至75.1億美元、非投資等級債淨流入14.3億美元，新興市場債淨流入10.9億美元。

安聯投信表示，美國針對加拿大、墨西哥關稅措施將暫緩一個月實施，1月服務業數據成長放緩，使美國10年期公債殖利率持續走低，帶動整體債市上漲。其中通膨連結政府債表現最強，非投資級債則因為利率端受惠幅度較小。

在投資級債部分，安聯投信表示，美國供應管理學會（ISM）的數據顯示，1月份美國服務業成長放緩，新訂單指標降至7個月低點；ADP數據則顯示，1月新增就業人數超出預期，表明勞動力市場仍具韌性。

受此影響，投資級債續強，資金淨流入大幅增溫。據美銀美林引述EPFR資料顯示，截至2月5日，投資級企業債淨流入擴大至75.1億美元，為11周以來最大流入。

在非投資等級部分，安聯投信表示，關鍵經濟數據疲弱促使收益率下跌，推動非投資級債券市場的走勢，加上新興市場與美國的關稅議題或可獲延遲及減免，使市場對新興資產信心回升。據美銀引述EPFR資料，截至2月5日，美國非投資級債券基金加速至淨流入14.3億美元，為三個月以來最大流入。