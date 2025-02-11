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AI簡報革命來襲！商研院開課助職場尖兵打造高效能簡報

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
在AI時代，如何讓簡報既快速產出又兼具深度與說服力呢？商研院數位創新學院規劃「打造AI生成式簡報」課程，專為職場人士量身打造，教您善用AI工具提升簡報品質，確保內容具備策略性與實用價值，不再流於表面。即日起開放報名，已確定開課，2月18日前報名可享優惠，兩人以上團報另有專屬折扣。 圖／商研院提供
在AI時代，如何讓簡報既快速產出又兼具深度與說服力呢？商研院數位創新學院規劃「打造AI生成式簡報」課程，專為職場人士量身打造，教您善用AI工具提升簡報品質，確保內容具備策略性與實用價值，不再流於表面。即日起開放報名，已確定開課，2月18日前報名可享優惠，兩人以上團報另有專屬折扣。 圖／商研院提供

AI時代，如何讓簡報既快速產出又兼具深度與說服力呢？商研院數位創新學院規劃「打造AI生成式簡報」課程，專為職場人士量身打造，教您善用AI工具提升簡報品質，確保內容具備策略性與實用價值，不再流於表面。即日起開放報名，已確定開課，2月18日前報名可享優惠，兩人以上團報另有專屬折扣。

商研院指出，近年來，生成式AI工具席捲職場，許多工作者雖可藉此快速產出簡報內容，卻發現內容流於表面，缺乏深度與實用性，甚至淪為「快速垃圾」。而在資訊爆炸的時代，內容的品質與價值才是決定簡報成效的關鍵，單純依賴AI的自動產生，反而可能讓簡報失去焦點，無法有效傳遞訊息。

為了幫助職場人士正確運用AI，「打造AI生成式簡報」課程，從「策略應用」與「內容優化」的角度切入，教導學員如何善用AI工具輔助簡報製作，而非僅仰賴AI產出內容。此外，課程將強調團隊協作與實戰演練，幫助學員掌握AI簡報的實務操作技巧，確保簡報內容既具深度又能精準傳達訊息，真正發揮AI的價值。

商研院指出，「打造AI生成式簡報」課程適合所有希望提升簡報能力的職場人士，無論是企業管理者、行銷人員、簡報講師或專業顧問，都能從中獲得寶貴的AI應用技巧，讓簡報變得更高效、更具說服力。

「打造AI生成式簡報」課程將於2月26日（周三）舉行， 2月18日前報名可享優惠，兩人以上團報另有專屬折扣。欲了解詳情，可參考課程網址：https://reurl.cc/eG4bbW，或電洽：(02) 7704-4975。

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