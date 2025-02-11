發力氫能！羅昇攜手氫豐能源擴大新能源領域的布局

隨著全球對氫能需求的快速增長，羅昇宣布投資氫豐能源，藉此擴大其在新能源領域的布局。根據Precendence Research市場研究預測，綠氨市場(Green Ammonia Market)在2025年預計達8.96億美元，並在2034年增長至1,219.2億美元，年複合成長率(CAGR)高達72.6%，氨轉氫是綠氨市場的應用之一，突顯出氫能在全球能源轉型中的發展潛力。

羅昇表示，與氫豐能源的合作將結合羅昇在工業自動化跟能源領域上的深厚經驗，及氫豐能源的氫能創新技術，形成強大的互補優勢，並降低企業能源轉型的成本和風險。此合作還可加速氫能技術在台灣市場的商業化應用，進一步助力企業穩定取得綠電來源，支持各行業的綠色轉型目標。

氫能作為清潔能源，具有多種重要應用，包括工業製程、交通運輸和儲能系統等。羅昇將引入氫豐能源「混氫燃料電池」技術，該技術能夠利用50%至100%濃度的氫氣，直接將工業餘氫與製程尾氣轉化為清潔電力，並降低燃料成本，使氫能應用更具經濟效益。與傳統純氫系統相比，混氫成本僅為純氫的1%，展現出核心成本優勢。

氫能可在工業中替代化石燃料，實現減碳綠色生產；在交通領域，氫燃料電池車輛有助減少污染並提升能源效率；在儲能中平衡再生能源波動，確保供應穩定。此解決方案涵蓋製氫、混氫發電、儲氫到DC-DC輸出，並提供電解水綠氫、加氫站、氨裂解等產品，助企業穩定取得綠電來源與憑證，適用於工業、石化、高耗能產業，以滿足半導體廠、石化廠及和政府專案需求。

隨著各國相繼推出氫能發展政策，台灣政府也將氫能納入2050能源轉型計劃中，並設立相應的補助及激勵措施，以促進氫能技術的研發與應用。這些政策推動氫能產業的發展與商業環境。羅昇強調，響應這一趨勢，未來將攜手氫豐能源，致力於氫能技術的創新與應用，並開發更具競爭力的氫能解決方案，推動氫能的商業化進程。