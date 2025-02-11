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投資級債、非投資級債淨流入增溫

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
債券基金資金流向。(資料來源：美銀、EPFR)
債券基金資金流向。(資料來源：美銀、EPFR)

美國服務業數據放緩影響，美國10年期公債殖利率持續走低，帶動整體債市上漲。據美銀引述EPFR統計顯示，統計上周截至2025年2月5日止，投資級債淨流入大幅增溫至75.1億美元、非投資等級債淨流入14.3億美元，新興市場債淨流入10.9億美元。

安聯投信表示，美國針對加拿大、墨西哥關稅措施將暫緩一個月實施，1月服務業數據成長放緩，使美國10年期公債殖利率持續走低，帶動整體債市上漲。其中，通膨連結政府債表現最強，非投資級債則因為利率端受惠幅度較小。

在投資級債部分，安聯投信表示，美國供應管理學會（ISM）的數據顯示，1月美國服務業成長放緩，新訂單指標降至七個月低點；ADP數據則顯示，1月新增就業人數超出預期，表明勞動力市場仍具韌性。受此影響，投資級債續強，資金淨流入大幅增溫。

美銀美林引述EPFR資料顯示，截至2月5日，投資級企業債淨流入擴大至75.1億美元，為11周以來最大流入。在非投資等級部分，安聯投信表示，關鍵經濟數據疲弱促使收益率下跌，推動非投資級債券市場的走勢，加上新興市場與美國的關稅議題或可獲延遲及減免，使市場對新興資產信心回升。據美銀引述EPFR資料，截至2月5日，美國非投資級債券基金加速至淨流入14.3億美元，為三個月以來最大流入。

在新興市場債部分，受惠貿易緊張局勢緩解跡象以及美國降息前景，均加大對美元的下行壓力，新興市場當地貨幣資產續強並獲資金持續青睞；據美銀引述EPFR資料，截至2月5日，新興市場債基金淨流入10.9億美元。

展望後市，安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，評估目前市場最大風險仍為川普的關稅政策可能帶來的通膨壓力及經濟成長放緩。在極端情況下，2025年下半年美國GDP可能受到0.4-0.8%的衝擊，可能壓抑風險性資產表現。不過，謝佳伶提到，美國非投資級債受到關稅影響相對較低，主要原因為美國非投資級債發債企業主要為本土企業。再者，川普政策聚焦在MAGA（Make America Great Again），有利能源、工業等產業。放寬監管、併購機會亦有利非投資級債價格上漲及違約率降低。

展望美國非投資級債市場，謝佳伶表示，2025年預估報酬率仍可望達到高個位數，報酬／風險比有望優於股票市場。就經濟面而言，美國經濟體表現較其他經濟體佳，違約率在企業基本面支持下可望維持相對低點。就價值面而言，7-8%的殖利率深具吸引力，加上短率仍有下降空間，若遇市場大幅震盪，利差擴大，表現仍可期。

新興市場 美國經濟

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