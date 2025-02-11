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台灣也受衝擊！川普宣布徵收進口鋼鐵和鋁25%關稅

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普表示，對所有進口鋼鋁加徵關稅。路透
美國總統川普表示，對所有進口鋼鋁加徵關稅。路透

針對美國進口的鋼鐵和鋁，美國總統川普10日宣布實施25％的關稅；台灣作為美國進口鋼鐵大戶之一，預料也將受到衝擊。

川普10日簽署兩項公告，確定針對美國進口的鋼鐵和鋁實施25%的關稅。

根據紐約時報指出，白宮官員向媒體表示，這項關稅是針對所有國家，無一例外；官員並指出，川普也要求美國海關未來加強對相關進口的監督。

川普曾在第一任總統任期內針對進口鋼鐵和鋁施加25%的關稅；川普9日在空軍一號上再度預告他將實施關稅，川普並指出，他將在本周宣布向多國徵收「對等關稅」（reciprocal tariff）；川普9日表示，「非常簡單，他們向我們收錢，我們也向他們收錢。」

此外，川普日前也表示，他正在考慮徵收全面關稅（universal tariff）。

在鋼鐵方面，美國近4分之1的鋼鐵都來自進口，其中又以加拿大、巴西、墨西哥和南韓為最大宗。

據調查，美國前十大鋼鐵進口國占美國進口鋼鐵量的77%，其中台灣也名列其中；美國在2023年進口台灣鋼鐵量達60萬公噸，排名美國鋼鐵進口第7名。

根據2022年調查，台灣金屬出口美國，為台灣出口美國總額的第2名，占10.8%。

在鋁的部分，美國近2分之1的鋁都仰賴進口，主要來自加拿大，其他分別為阿拉伯聯合大公國、中國大陸、巴林和南韓等國。

對於川普即將宣布對多國課徵對等關稅，甚至台灣製造的半導體產品也在鎖定範圍之內，我國經濟部規劃，由主掌貿易業務的經濟部次長江文若於11日率團赴華府與川普政府溝通。

川普 美國 鋼鐵 關稅

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