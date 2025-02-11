備戰川普關稅政策 總統府：國安會已做好因應

美國總統川普啟動關稅戰，總統府秘書長潘孟安昨（10）日表示，台美長期在半導體、高科技產業分工合作，雙方關係緊密，會持續加強台美關係，國安會也已做好相對因應。

經濟部表示，台美在半導體及AI領域是同一陣線，會參考日本因應模式（即投資美國）。對於鋼鋁遭加徵關稅，經濟部則表示，已與相關業者保持密切聯繫，將持續關注美方政策細節，視各種情境發展持續協助。

川普提及將對所有進口鋼鋁加徵關稅，加上先前也劍指晶片，考慮對晶片課徵100％關稅，一波波關稅戰襲來，令產業憂心忡忡。

潘孟安昨日出席五院國政會商後記者會，提及國際情勢時表示，台美雙方長期在半導體、高科技產業上互助、分工合作，雙方關係相當緊密，且共創雙贏，未來執政團隊也會持續關注美方的政策，並與其保持緊密聯繫、合作。

潘孟安說，台美雙方在共同面對全球所面臨的挑戰上，會朝向提升台美雙方國家產業利益，甚至加強台美關係，此外，國安會也已做好相對的因應。

行政院經貿辦則表示，美國尚未正式宣布，細節仍待確認，國內也仍在研究當中。

經濟部長郭智輝昨日接受媒體專訪時表示，我國目前出口到美國晶片為74億美元，占我整體晶片出口4.5%，對半導體課很高關稅，對美國並不利，台美在半導體及AI方面是同一陣線、有共同利益。

針對川普將對鋼鋁課關稅，郭智輝說，昨日鋼鐵股價都上漲，可見問題並不在美國關稅。俄烏戰爭將結束、戰後復建及加薩走廊重建，都需大量鋼鐵，鋼鐵不是只有美國市場，我業者也可調整市場，經濟部旗下外貿協會、工研院都有駐外單位，都可協助業者調整市場或重組供應鏈。

他表示，經濟部不負責談判，對於川普可能採取措施，我方都有各種模擬，談判單位也會充分參考日本因應。經濟部兩大原則就是「因勢利導」及「因地制宜」，待美國最後決策、且談判完成後，經濟部會據此執行，才是經濟部發揮之處。

他提及，他指派經濟部政務次長江文若到華府，主要是收集最新訊息。

郭智輝說，川普2.0有兩個方向是明確的。第一，川普不大支持綠能，而是支持核能。但台灣是否跟進，他說，還要評估，要跟對我們最有利的；第二，AI對科技影響太重要，在AI方面，美國現在領先中國大陸僅三至六個月，因此美國要完全掌控AI晶片，不能使其流入中國大陸。