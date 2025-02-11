經長談電價：大家如同意 稍微調一下

政府推動補助台電兩千億元計畫受阻，外界關切電價是否因此調漲，經濟部長郭智輝表示，「大家如果同意，稍微讓我們調一下」。他並表示，還是會照顧一般民生，基本上不漲，但用電量大者基於使用者付費原則，朝「加一點」的方向研擬，最終結果交由電價審議會決定。

經濟部將在三月中下旬召開電價審議會，決定四月以後的電價，由於立法院年前刪除一一四年度挹注台電千億元預算案，一一三年追加預算一千億元撥補至今未獲得立院支持，衝擊台電財務，外界預期可能推升電價調漲。郭智輝昨接受網路節目「筱君台灣PLUS」節目專訪，主持人詢問，總預算砍了二○七六億元，經濟部被砍一○三七億元最慘，電價是不是要漲？

郭智輝表示，「大家如果同意，稍微讓我們調整一下」，因這非經濟部不努力，政府已準備千億元補貼老百姓用電，無奈遭立院刪除這筆預算。

郭智輝說，台電虧損是因為補貼民生用電，現在成本是每度三點七元，民生用電是二點七元，目前每發一度就虧損一元，光是補貼民生用電，一年就要虧七百億、八百億元，加上其他學校、機關等補助，更上看八百億、九百億元。

究竟電價會如何調整，郭智輝指出，仍需由電價審議會決定，總統賴清德、行政院長卓榮泰都很關心此事，需照顧到民眾水、電、油等日常需求，基本上這部分不漲價。至於大量使用的對象，則可能基於使用者付費「加一點」，電價審議委員應會照此方向考量。

除了電價考慮調整之外，郭智輝也提到，水價已卅一年未漲，每年都要借錢補貼數百億元，但因要照顧民生，不要向百姓漲水價，未來只能從水質下手，例如民生用水一噸賣十元，觀光飯店提供水龍頭打開即能生飲等級用水，或開發「小分子水」，一噸賣一百元，朝高價值方向去走。

至於中油，郭智輝不諱言，中油從「好野人」到現在負債累累，未來會朝航空用油市場發展，例如汽車用油很難漲，飛機用的油就可以漲，希望未來推動高值化商品。