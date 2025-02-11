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研調機構看川普2.0…全球供應鏈 處於變革十字路口

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

美國總統川普傳出計畫對台灣晶片課徵百分之百關稅，DIGITIMES副總經理黃逸平表示，全球供應鏈正處於一個變革的十字路口，未來供應鏈可能走向新的「一個世界，兩個體系（One World, Two Systems）」，或「一個世界，三個體系（One World, Three Systems）」，最終將取決於美國政府下一步政策的方向以及全球企業的戰略調整。

黃逸平說，過去的「One World, Two Systems」是指美中貿易戰演變為科技戰後，美國聯手盟友進行出口管制與技術管制，而中國大陸傾全力加速建立自主可控供應鏈，促使全球供應鏈劃分為中國與中國以外的兩個體系。

黃逸平表示，接下來供應鏈體系將出現兩種可能的新走向，第一種走向是「One World, Three Systems」，分別是美國、中國以及美中以外的三個體系，也就是區分為供應美國市場、中國市場及其他市場的供應鏈。與先前體系主要的變化是，高關稅下出貨美國市場的貨品需轉移至美國在地生產。例如，根據一月底ＫＰＭＧ對二五○家加拿大企業所作調查，四成八的業者計畫投資美國並設置營運據點，以服務美國市場與降低成本。

第二種走向，仍是「One World, Two Systems」，但是內涵完全翻轉，由過去的中國、與中國以外的兩體系，轉變為美國與美國以外的兩體系。

對供應鏈來說，美國市場規模大，客戶需求下只能忍痛前往設廠，但在考量生產與運籌成本情況下，需就非美國市場整體考量供應鏈的運作，以擠壓出獲利空間。

美國前總統拜登對中國祭出各種的出口管制措施，黃逸平說，這些持續加碼的管制政策，讓供應鏈確信若要對非中國市場出貨，必須積極建立中國以外的生產體系。但若川普的施政重點僅在於透過高關稅強化美國境內生產，而未繼續加大對中國的出口管制，甚至鬆綁部分項目，如此一來，業者已為在美國投資費盡心思，在整體投資與營運績效考量下，若無客戶端壓力，將可能繼續倚重中國這個全球最完整、最低成本、最高效率的供應鏈體系。

黃逸平指出，川普二點○可能將使供應鏈轉移到東南亞、印度的速度趨緩，影響這些新興國家發展產業的進程，而對這幾年部分未保留工廠已徹底遷出中國的台商與外商來說，恐將不利於未來爭取客戶訂單及與中國對手競爭。

他表示，這場逆全球化下的貿易博弈中，如何在全球布局與保護利益之間尋找平衡，勢必成為企業需要深思的重要課題。

美國

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