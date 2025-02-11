中經院：PMI 轉為緊縮

中經院昨（10）日發布2025年1月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為48.7，指數回跌2.1，中斷連二月擴張，轉為緊縮，除長假效應外，企業觀望美國總統川普的關稅政策，審慎調節庫存，也是主要原因之一。

中經院長連賢明表示，元月PMI主要受農曆年長假季節性因素影響，及企業觀望川普關稅政策，審慎調節庫存等因素，使得PMI指數回跌，但廠商面對未來六個月展望指數，中斷連四月緊縮轉為擴張，呈現較正面的看法。

連賢明示警，川普已多次點名台灣半導體產業，接下來必須密切關注川普即將祭出的對等關稅，以及台灣過去一年對美貿易順差增加至700億美元，「川普已對台灣半導體和貿易逆差有所不滿，我們必須針對這二部分去思考如何與美國溝通」。

連賢明指出，台灣現在可能比較要擔心川普即將祭出的對等關稅，尤其川普已多次點名台灣半導體產業，但現在還不清楚川普要怎麼課稅？以及想要課多少稅？因為從10%到100%川普都曾提過。但無論如何都要做好準備。

連賢明提到，川普關稅戰究竟會對台灣半導體產生多大影響？仍須視川普最後課稅內容，是只對高階晶片課稅，還是所有晶片課稅；是對中間財課稅，還是針對成品課稅，各種不同課稅方式所產生的影響差距會滿大。

至於未來是否可能發生「半導體通膨」？連賢明指出，半導體都是中間財，不是終端消費產品，川普若對台灣半導體業課稅，需留意的是終端電子零組件價格會不會上升？川普若對半導體中間財課稅，對台灣影響會很大。

此外針對川普擬對所有進口鋼鋁加徵25%關稅，連賢明表示，台灣外銷至美國的鋼材比例低，對台灣影響相對較小，而川普也曾信誓旦旦要對加拿大、墨西哥出口到美國的商品課徵25%關稅，最後一刻取消，川普不確定性不斷在增加，儼然已是全球經濟發展最大變數，廠商需進行供應鏈盤點。