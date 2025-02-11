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五院會商國政 三點共識

經濟日報／ 記者張文馨唐筱恬／台北報導
賴清德總統10日召集五院院長會商國政，歷經兩小時會談。聯合報系資料照
賴清德總統10日召集五院院長會商國政，歷經兩小時會談。聯合報系資料照

賴清德總統昨（10）日召集五院院長會商國政，歷經兩小時會談，總統府秘書長潘孟安轉述，會中達成五院建立密切溝通平台與合作機制，對外以國防和外交為重，對內以經濟民生為優先的三點共識。

賴總統昨日在總統府大禮堂召集五院院長會商國政，啟動憲政史上首次院際協調；賴總統開場表示，國和萬事興，五院就像五根手指，各有其功能，五指併攏才有力量。

立法院長韓國瑜會後表示，他當場請賴總統以民進黨主席身分呼籲停止惡性大罷免；韓也承諾，本周會召集黨團協商總預算案。

賴總統邀集五院會商國政，舉行近兩小時閉門會談。開場時，賴總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰與韓國瑜一起並排現身，賴致贈與會者象徵五院的五個杯子。

賴總統臚列台灣面臨的內外挑戰，包含地緣政治、產業鏈和人工智慧等嶄新科技的發展，衝擊國際形勢，此外，台灣面對中國文攻武嚇和統戰滲透的威脅，在這些挑戰之下，台灣必須團結才有力量。

賴總統表示，「今天，我根據憲法賦予的權責召集五院在總統府會商國政，建立溝通平台，明確憲政分際，團結國家化解紛爭，共同找尋解決問題的道路。」

潘孟安會後轉述會中三點結論，包含五院將建立更密切的溝通平台與合作機制，五院彼此監督制衡，但要互相尊重，更要相互扶持；對外要以國防和外交為重中之重，五院必須合作，以整體國家安全為首要考量，讓國家穩定發展；最後，對內則以經濟民生為優先中的優先，朝野可以競爭，國民不能犧牲，五院必須合作照顧人民福利。

潘孟安表示，「期盼這不只是朝野和諧起點，更是五院合作的起跑點」；他否認這是針對韓國瑜的「五打一」，而是「五合一」。

潘孟安 總統府 韓國瑜

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影／總統邀五院院長會商國政 潘孟安說明三項共同目標

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