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綠色成長基金 瞄準六對象

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

環境部昨（10）日發布百億綠色成長基金相關作業要點，將鎖定六大重點投資對象，包含資源循環、前瞻能源、深度節能、碳捕捉、低碳技術、氣候變遷調適等，單次投資不超過1億元，單一企業總金額不逾1.5億元，預計第2季受理投資。

環境部去年向國發會爭取100億元綠色成長基金，經國發基金管理會審議通過。針對投資方案執行細節，環境部經廣納各方意見，對外發布「環境部辦理加強投資綠色成長淨零產業實施方案作業要點」；另同步推動成立專案辦公室及信託專戶，未來將展開說明會廣邀共同投資人，朝今年第2季受理投資案件申請目標邁進。

環境部說明，為使綠色成長基金能達到加速國家減碳的目標，相較其他國發基金投資方案，針對綠色成長基金設計強化機制。

首先在被投資對象設定上，涵蓋執行淨零永續相關新興業務的國內非上市櫃企業，或主要營業活動在我國的境外企業，單一企業總金額不得超過1.5億元，單次投資不得超過1億元。

其次，在搭配投資金額比例上，搭配投資人應與本專戶共同投資，且不低於本專戶參與的投資金額。另考量我國淨零科技發展已具基礎，特別設定六大重點投資對象，可以不低於本專戶投資金額二分之一為共同投資金額；再者，其中如屬中央目的事業主管機關或中央科技主管機關合作、委託或經核定補助研究計畫相關之投資個案者，可以不低於本專戶投資金額三分之一為共同投資金額。

六大重點投資對象包含投資資源循環新興產業、永續及前瞻能源技術發展或科技儲能新興產業、深度節能或提升能源效率新興產業、碳捕捉再利用或負碳技術發展新興產業、數位或低碳技術發展新興產業、氣候變遷調適技術發展新興產業。

國發基金 氣候變遷

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