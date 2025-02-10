慶豐富營收／1月4.12億元、年增7.8％ 改寫近四年同期新高

居家生活用品全方位供應商慶豐富（9935）公布1月合併營收4.12億元，年增7.8%，改寫近四年同期新高；慶豐富表示，受惠大型實體零售主要客戶，及線上電商通路客戶訂單拉貨提振，帶動旗下固定尺寸、快速客製化窗簾產品稼動率良好水準。

面對美國提高關稅新政，慶豐富強調，由於集團擁有多元生產供應鏈，台灣、大陸、越南產值占比約37%、11%、52%，且在美國有業務服務據點，亞特蘭大設有客製化生產工廠，可滿足北美當地客戶訂單供貨與服務需求，因此關稅干擾影響不大。

加上「美國製造優先」政策驅動下，也有機會加深北美地區客戶業務合作緊密度，對營運創造激勵效果。

目前觀察北美地區業務，受惠於主要客戶針對今年持續擴增全美實體門市計畫不變，以及去年推出新一代環保rPET百葉簾、鋁百葉簾新品良好銷售，助力窗簾事業接單動能穩健向上。

除此之外，慶豐富也看好全球零售走向OMO趨勢發展，線上線下購物情境界線越趨模糊，集團憑藉多年布局大型實體零售、線上電商及專業市場等「全渠道通路業務接單」，已陸續開花結果。

慶豐富強調，集團具備固定尺寸、快速客製化及全客製化的齊全窗簾產品線，並深化智能、綠色環保技術新品開發，可以有效應對不同通路客戶多元產品需求。

目前，不僅已看到大型實體零售主力客戶深化實體、電商資源投入，帶動既有客戶訂單規模提升，同時創造慶豐富拓展電商、專業市場等其他渠道新客戶業務合作有利條件，挹注集團中長期營運良好發展。

展望2025年第1季，慶豐富持審慎樂觀看法。表示集團不僅壯大北美窗簾市占率目標，更希望以北美業務良好實績，複製於歐洲及其他區域，拓寬銷售版圖，有信心創造未來營運成長優於整體產業表現。