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電價漲聲響起？ 郭智輝：大家如果同意，稍微讓我們調一下

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電價將調漲？經長：如果可以 讓我們調一下用電量大者「加一點」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長郭智輝。記者曾原信／攝影
經濟部長郭智輝。記者曾原信／攝影

經濟部長郭智輝10日接受《筱君台灣PLUS》節目專訪，針對外界關切電價是否調漲，郭智輝用台語說：「大家如果同意，稍微讓我們調一下。」他並說，還是會照顧一般民生，基本上不漲，但用電量大者基於「使用者付費」原則「加一點」的方向研擬。

經濟部將在3月中下旬召開電價審議會，決定4月電價，外界預期，由於立法院年前刪除114年度挹注台電千億元預算案，113年追加預算1,000億元撥補亦難獲立院支持，直接衝擊台電財務，因此可能推升電價調漲。郭智輝10日接受網路節目「筱君台灣PLUS」節目，主持人詢問，總預算砍了2,076億元，經濟部最慘，被砍1,037億元，電價是不是要漲？

郭智輝表示，「大家如果同意，稍微讓我們調整一下」，因這非經濟部不努力，政府已準備千億元補貼老百姓用電，無奈遭立院刪除此筆預算。

郭智輝強調，台電虧損是因補貼民生用電，現在成本是每度3.7元，民生用電是2.7元，目前每發1度就虧損1元，光是補貼民生用電，1年就要虧700、800億元，加上其他學校、機關等補助，更上看800、900億元。

究竟電價如何調整，郭智輝重申，仍需由電價審議會決定，總統賴清德、行政院長卓榮泰都很關心此事，需照顧到民眾水、電、油等日常需求，基本上這部分不漲價。至於大量使用的對象，則可能基於使用者付費「加一點」，電價審議委員應會照此方向考量。

除了電價考慮調整之外，郭智輝也提到，水價已31年未漲，每年都要借錢補貼數百億元，但因要照顧民生，不要跟百姓漲水價，未來只能從水質下手，例如，民生用水一噸賣10元，觀光飯店提供水龍頭打開即能生飲等級用水，或者開發「小分子水」，一噸就賣它100元，朝高價值方向去走。

至於中油，郭智輝不諱言，中油從「好野人」到現在負債累累，未來會朝航空用油市場發展，例如汽車用油很難漲，飛機用的油就可以漲，希望未來推動高值化商品。

台電 經濟部 電價

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