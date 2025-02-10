750元之亂...NCC改口「檢討調整」暫緩收取

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公告，自海外購入配備WiFi、藍牙的3Ｃ、智慧居家產品郵寄回台將收審查費每案750元，引爆各界討論，更被稱為是「750元之亂」，更引發行政院、立法院關注。

NCC今日緊急發出新聞稿指出，回應最新民意，將針對郵寄輸入自用2部以下第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費的收費，並依比例原則等，就收費方式與收費對象、數額再進行更周延估算，予以檢討調整。

NCC指出，為因應調整需要，即日起依法申報的此類射頻器材，將先通知申請輸入者有審查費用待繳，NCC則逕行審查，俟應收費數額確定後，再開立繳費單依限繳納。簡言之，縱使尚未繳納審查費用，也能先通過進口審查。

NCC強調，民眾於「公共政策網路參與平臺」提案，重新討論收費標準業已通過，NCC以謙卑態度面對各界最新意見，並即刻開啟檢討，基於相關行政成本考量下，思考向使用者收費合理性及執行妥適性。故為回應社會各界意見，將針對自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費通盤檢討。