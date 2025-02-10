交長陳世凱期許2025台灣觀光 四平八穩往上走

交通部觀光署10日舉行「2025觀光節慶祝大會頒獎典禮」，表彰157位國內外觀光產業團體及從業人員。交通部長陳世凱指出，今年是第48屆觀光節，代表台灣觀光邁向四平八穩的一年，2025年將持續推動「永續韌性、數位創新」雙軸轉型，不只要讓觀光發展四平八穩，更要發光發熱，打造觀光產業成為兆元產業，齊心將觀光市場做大、做好。

行政院秘書長龔明鑫致詞時表示，因總統、院長另有要公不克出席，爰代表行政院感謝得獎者對於觀光產業的貢獻，也恭喜得獎者實至名歸；行政院是觀光產業的堅實後盾，113年通過「國家希望工程」國政願景之觀光方案，將觀光定位為國家重大政策，並於「行政院經濟發展委員會」，透過六大區域旗艦計畫，推動低碳永續、綠色觀光，此外，於農曆年前召開「行政院觀光產業振興諮詢會議」，持續強化中央各部會、地方政府及民間業者等公私單位溝通與合作，期盼透過產官學共同攜手，將我國觀光競爭力更上層樓，期待國外遊客能「一來再來、認識台灣、愛上台灣」。

陳世凱說，今年是第48屆觀光節，代表台灣觀光邁向四平八穩的一年；歷經2024年地震、颱風的侵襲，感謝業界夥伴推廣台灣觀光的努力，也感謝行政院的支持，觀光署完成花東振興，並逐步完成觀光環境打底工作，2025年將持續推動「永續韌性、數位創新」雙軸轉型，不只要讓觀光發展四平八穩，更要發光發熱，打造觀光產業成為兆元產業，齊心將觀光市場做大、做好，創造觀光產業永續經營的環境，將台灣打造為「親山．親海．樂環島」的魅力寶島，攜手各界一同把台灣觀光推向世界。

觀光署長周永暉受訪時表示，今年的台灣觀光是穩定中求發展，尤其去年幾個表現特別好的北美市場，還有東南亞市場，例如菲律賓，還可再大步躍進，希望整體觀光能恢復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準。今年的日本與韓國市場是一個挑戰，但是要有信心，也希望大家幫忙行銷，3月底就會召開全國景區會議，今年的台灣米其林會再增加2個城市，台灣的觀光一定往前，不會走回頭路。

周永暉說，觀光署也重視大陸市場，目前仍希望小兩會能夠溝通，台灣海峽兩岸觀光旅遊協會訊息已傳給海峽兩岸旅遊交流協會，目前正等待海旅會回應。

觀光署說「台灣觀光特別貢獻獎」，特別頒發給巨大集團創辦人劉金標先生，其秉持著「台灣唯一」、「世界唯一」的理念，創立捷安特自有品牌，將巨大集團發展為全球自行車界的領頭企業，成為我國產業的驕傲。劉創辦人除積極推廣自行車運動並親身實踐，更全力支持台灣在地自行車活動與發展，與政府攜手打造公共自行車系統「YouBike微笑單車」，建立便利的觀光公共交通網路，帶動自行車旅行風潮，亦提升台灣綠能環保的國際形象，為台灣觀光帶來實質助益，特表彰其對台灣觀光的卓越貢獻。

為鼓勵觀光產業推動永續旅遊，今年首度設立「永續旅遊推廣貢獻獎」，評選出董事長簡又新、董事長盛治仁、原森旅行社、樂亞旅行社、頭城休閒農場、台中市政府觀光旅遊局及台南市政府觀光旅遊局等六組台灣永續觀光發展先驅，表揚其推廣永續觀光的貢獻，盼能成為觀光產業推動永續的火車頭與最佳典範。

此外，循例頒發台灣觀光界的重要獎項，包含全國觀光產業最高榮譽品牌-第二屆「台灣觀光金獎」、「台灣觀光貢獻獎」、「觀光遊樂業督導考核競賽獎」、「旅館業及民宿管理輔導績效考核績優縣市」、「政府機關優良觀光人員」及「台灣觀光之友」等獎項，感謝傑出觀光人的付出。

觀光署表示，今年觀光節慶祝大會已邁入第48屆，特別呼應永續環保理念，打造零輸出物的舞台，焦點儀式結合最新科技呈現「TAIWAN–Waves of Wonder」(台灣魅力‧驚喜無限)的活力印象，同時搭配台灣壯闊的自然美景以及「四通八達 環島暢遊」的交通網絡，展現出「引客千萬 世界驚豔」的企圖心及決心。期許在觀光界產官學齊心努力下，共同為新的一年，打造台灣觀光新亮點，邁向質量並進、永續創新的觀光新時代。