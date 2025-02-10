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川普對銷美鋼品加徵25%關稅 中鋼：影響層面需待關稅細節公布

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
中鋼公司表示，美國課徵鋼品關稅對於中鋼的直接影響較小，但影響層面，仍需待關稅細節公布與明確後方能進一步對應。圖／本報資料照片
中鋼公司表示，美國課徵鋼品關稅對於中鋼的直接影響較小，但影響層面，仍需待關稅細節公布與明確後方能進一步對應。圖／本報資料照片

美國總統川普宣布將對所有進口鋼鋁課25％關稅，消息傳出後引起國內鋼鐵業界關注。中鋼公司表示，2024年外銷美國鋼品僅9千噸，少於加墨合計的20萬噸。美國課徵鋼品關稅對於中鋼的直接影響較小，但影響層面，仍需待關稅細節公布與明確後方能進一步對應；另對國內下游單軋廠、API油管廠、手工具、汽車零組件、AI伺服器等用鋼產業，則有待觀察。

美國總統川普9日在前往超級盃的空軍一號上表示，當地時間10日起，在現有基礎上對所有進口鋼鐵和鋁材加徵25%關稅，並預計11日或12日另外召開記者會宣布大規模對等關稅。

中鋼說，根據路透社新聞研判，美國課徵鋼鋁進口關稅初步評估有兩種可能情境。第一種可能是針對所有鋼鋁品不分來源，統一在目前進口基礎上加計25%關稅，則所有進口國的競爭條件將維持不變，此情境下影響相對較小。

第二種情境係原本在232關稅中取得免稅額度的國家，例如日、韓、巴西、加拿大、墨西哥、歐盟等經濟體，把當初免稅額度取消或限縮，若該些國家銷美鋼鋁品的關稅被提漲，則相對而言有利於台灣業者銷美競爭。

中鋼說，美國總統川普課徵鋼鋁品關稅，也可能是要求他國政府放寬美國其他產業產品（例如汽車業）進口關稅的方式，進而換取鋼鋁品銷美的免稅額度。

中鋼表示，面對全球地緣政治新態勢，包括川普重啟加強對各國貿易限制，以及東南亞鋼鐵業產能供過於求，如果歐盟後續進一步限縮鋼品免稅進口額度，在外銷地區有限的情況下，可能進一步激化各國鋼廠價格競爭以去化產能，進而加大鋼品外銷至亞洲國家的力道，促使亞洲各國築起鋼品貿易障礙。

為避免未來大量低價鋼品傾銷湧進台灣，對國內產業造成損害，中鋼除了將代表台灣鋼鐵業向政府提出建言，擴大國內鋼材使用於公共工程，並請政府協助國內業者加速進行反傾銷案立案，甚或參考歐盟、美國等先進國家評估對鋼品設下防衛稅等貿易障礙，以保護國內產業發展。

美國 鋼品 關稅

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