1月製造業PMI轉為緊縮 中經院示警川普將對台灣晶片課稅

中華經濟研究院今天發布2025年1月製造業採購經理人指數(PMI)，因企業觀望川普總統關稅政策，年前拉貨力道並不明顯，經季節調整後，製造業PMI下跌2.1個百分點至48.7%，中斷連續2個月擴張轉為緊縮，PMI再度跌破榮枯線。

中經院院長連賢明示警，因為台美貿易逆差加大，「川普已把台灣晶片產業當做課稅目標」。他說，川普雖然鋼鋁祭出關稅，但台灣外銷美國鋼鐵量不大，影響不大，要擔心的是川普後面要祭出的對等關稅，台灣因過去一年對美貿易逆差快七百億，較前一年成長50%，要觀察川普會不會因此祭出關稅，特別是對半導體祭出關稅，政府要盡快與美國溝通。

連賢明表示，美國對加、墨關稅也是信誓旦旦，但又延緩，因此很多要再評估再觀察。對廠商最大變數是不確定性增加，許多廠商要盤點供應鏈是否要調整；其次是半導體業者不太清楚要課多少稅？目前說法從10%-100%都有，大家要做好準備。

外界擔心一旦對半導體開徵關稅，將出現「半導體通膨」。連賢明分析，目前不知道是對半導體高階晶片還是所有晶片都課稅？是中間材還是成品課?不同課稅方法影響很大。如果是對成品課稅，台灣影響就不大，如果是中間材，要看在那裡組裝？是所有中間材都課稅，還是零組件課稅？台灣零組件賣最多是給美國公司，美國公司產品可能因此產品價格上升，不太符合台美利益。

中央研究院經濟研究所研究員簡錦漢表示，1月數據與過去幾個月沒有很大變化，此次主要是過年生產數據拉低，未來六個月展望增加5.6個百分點，表示整體有一點變好。他認為，川普揚言課徵100%關稅，非常可能是談判籌碼，因為到時候要付費的是消費者，會影響需求，美國主要應是希望台灣半導體業者多去美國投資。

中經院製造業PMI下跌2.1個百分點至48.7%，中斷連續2個月擴張轉為緊縮。由於農曆年長假因素，未經季節調整之六大產業別新增訂單與生產指數多較2024年12月指數下跌並呈現緊縮。即使考量工作天數以及農曆年前拉貨季節性，受企業觀望川普總統關稅政策、審慎調節庫存等因素，季調後台灣製造業之新增訂單與生產仍呈現緊縮，造成1月經季節調整後製造業PMI中斷連續2個月擴張轉為緊縮。

中經院此次調查時間在川普關稅言論發表前，因此廠商未來展望預期並未反應川普總統言論，因此1月製造業未來6個月展望指數中斷連續4個月緊縮，轉為擴張，指數攀升5.6個百分點至51.7%。中經院表示，從電訪意見中，業者更關注中國大陸補貼政策仍否持續發酵，以及美國重建需求與景氣回溫力道，並提及新增訂單與生產目前雖未見大幅攀升，惟關鍵物料原物料價格已出現明顯攀升跡象，製造業已連續4個月回報原物料價格較前月上升（高於50.0%），指數回升3.7個百分點至54.1%。

2025年1月未經季節調整之台灣非製造業NMI已連續 27 個月擴張，但指數回跌1.5 個百分點至55.0%。非製造業自 2023年11月以來首次回報未來展望呈現緊縮，指數為49.6%。