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川普接連祭出關稅戰 潘孟安：國安會已有因應對策

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對美國總統川普上任後接連拋出的關稅問題，總統府秘書長潘孟安10日表示，台美雙方長期在半導體、高科技產業上的互助、分工合作，雙商關係相當緊密且都是共創雙贏，對於未來的國際政經情勢，國安會也已經做好相對的因應。

美國開啟新一波關稅戰，川普宣布將在現有基礎上對所有進口鋼鐵和鋁材加徵25%關稅。總統府今日召開五院國政會商，會中不僅針對目前國內朝野問題進行討論，也針對國際情勢進行討論。

潘孟安指出，針對美國的問題以及國際情勢今日也有做很多意見交換，尤其是美國關稅問題，台美雙方長期在半導體、高科技產業上的互助、分工合作，雙商關係相當緊密，且共創雙贏，未來執政團隊也會持續關注美方的政策，並與其保持緊密聯繫、合作。

潘孟安說，台美雙方在共同面對全球所面臨的挑戰上，會朝向提升台美雙方國家產業利益，甚至加強台美關係，此部分今日也在會中取得五院的共識，此外，國安會也已經做好相對的因應。

國安會 美國 關稅

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