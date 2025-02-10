750元之亂有解了！沈伯洋：財政機關決議前可暫緩

自海外購入配備WiFi、藍芽3Ｃ、智慧居家產品郵寄回台，今年2月5日起將收審查費每案750元，引發民怨。民進黨立委沈伯洋剛在社群發文透露協商過程，他說，今與NCC協調後已想出解決方案，可以先請規費收取、估算的財政機關先對此事做出決議，在此之前將暫緩全面收費，但該管制的還是要管制。

國家通訊傳播委員會（NCC）去年7月預告修正電信管理業務規費收費標準第14條，民眾網購2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，輸入核准審查費每案750元。NCC說明，這類自用申請案一年逾2萬件，為反映行政成本才新增審查費，若是出國自用攜帶回來則不受影響。

不過，目前「自用第二級電信管制射頻器材」涵蓋範圍將當擴大，比如藍牙鍵盤、滑鼠及耳機，甚至連PS5、Switch遊戲手把都算在內，引發民怨，沈伯洋辦公室今協民進黨立委黃捷辦公室與NCC舉行協調會議，討論此事如何應處。

「750費用問題！搞定！」沈伯洋今天指出，其實很多立委都有針對這件事情，希望NCC能夠更改政策，NCC也非常有意願調整，既然發現政策上有打擊錯誤的問題，就馬上修正，這是目前態度。

沈伯洋表示，所有的問題根本就不是在解決方案，而是就算NCC願意，但因為人事審查被藍白惡搞，所以現在NCC沒有辦法開會。現在所有的問題是要怎麼解決NCC無法開會這件事，其他的其實都是空話。目前都知道某個部分該暫緩，但是要如何進行才是工作。

沈伯洋指出，在稍早協調的過程當中，終於想到一個方案，因為規費收取和估算有所屬的財政機關，可以先請財政機關先對此事做出決議，在此之前，可以先暫緩政策，但原本該管制的還是要管制，所以還是會守護相關安全，不用擔心。「這個方案看起來可行，所以應該是可以解決各位的問題了！」